Kad linija nenutrūktų: savanoriauti pradėjo antrame kurse, šiandien Gabija – gydytoja rezidentė

Lemiamą akimirką, būdama vos 16-kos, Gabija atgaivino žmogų, o jai pravertė mokykloje gauti pirmosios pagalbos pagrindai. Tą dieną ji pažadėjo sau: „Šviesiu visuomenę apie pirmąją pagalbą, nes tai svarbu žinoti kiekvienam“.
Po kelerių metų, jau studijuodama mediciną, ji gavo laišką su kvietimu prisijungti prie Jaunųjų paramedikų programos koordinatorių komandos ir mokyti Lietuvos moksleivius pirmosios pagalbos. Tuomet ji buvo antrakursė, o šiandien, po penkerių metų, Gabija Asipauskaitė – jau skubios medicinos gydytoja rezidentė.
„Noriu šviesti visuomenę“
Karštą vasaros dieną, prieš beveik dešimtmetį, Gabija su pusseserėmis leido laiką prie Lampėdžių ežero. Staiga išgirdusios triukšmą pamatė, kad į krantą traukiamas skendęs vyras. Gyvybės ženklų nebuvo – reikėjo gaivinti. Prisiminusi mokykloje gautas žinias, Gabija pradėjo gaivinimą, o vyras išgyveno. Šiandien prisimindama šią istoriją gydytoja rezidentė pasakoja: „Tą akimirką sau pasižadėjau: šviesiu visuomenę apie pirmąją pagalbą, nes tai svarbu kiekvienam. Praėjus tiek laiko pažadas niekur nedingo – noriu šviesti visuomenę dar daugiau“.
O po trejų metų gautas kvietimas prisijungti prie Jaunųjų paramedikų programos tapo galimybe įgyvendinti ilgametę svajonę: „Pamenu, skaitau laišką ir matau, kad man patinka šita idėja. Kad tai galimybė mokyti jaunuolius, kurti saugesnę visuomenę. Kad tai mano svajonės ir pažado išsipildymas“, – dalijasi ji. Jaunimą mokyti Gabijai pasirodė prasminga, tačiau pirmiausia pačiai teko išmokti mokyti.
„Mokytis moku, bet mokyti kitą – atskiras įgūdis“
Gabijos teigimu, medicinos studijos jai suteikė gausių teorinių žinių, tačiau dirbdama su jaunuoliais ji išmoko šias žinias perteikti kitam žmogui, kuris neturi jokio medicininio išsilavinimo: „Universitete – daugiausia teorija. Jaunųjų paramedikų programoje įgavau bendravimo, kantrybės, atjautos ir supratingumo. Išmokau, kaip prieiti, kaip pastebėti, kaip tą pačią informaciją pateikti paprastesniais, visiems suprantamais žodžiais“.
Pasak jos, žinoti informaciją ir gebėti ją išaiškinti kitam – du skirtingi dalykai: „Reikia susisteminti informaciją ir pateikti ją visiems suprantama kalba – nesvarbu, ar prieš tave aštuntokas, dvyliktokas, ar pacientas“. Šis įgūdis ir šiandien praverčia gydytojos darbe. Nors pasakodama ji akcentuoja, kad programoje dar geriau įsiminė pirmosios pagalbos žinias, pabrėžia, kad asmeninis augimas buvo ne mažiau svarbus: „Esu labai nekantri, noriu visko čia ir dabar. Jaunųjų paramedikų programa mane įžemino, suteikė daugiau kantrybės, empatijos, pastabumo kitam“.
Nuo nepasitikėjimo savimi iki gebėjimo nebijoti klysti
Pradėdama savanorystę Gabija savimi pasitikėjo kur kas mažiau nei šiandien. Per penkerius metus programoje pasikeitė ne tik jos gebėjimas mokyti kitus. Ji išmoko kitaip žiūrėti į klaidas ir savo pačios nežinojimą: „Antrakursei Gabijai labai trūko pasitikėjimo, kurį davė ši programa. Dabar labiau žinau, ką galiu, o ko negaliu. Nebijau klysti ir pripažinti, kad nežinau visko“.
Dar stodama į medicinos studijas Gabija žinojo – rinksis skubios medicinos rezidentūros kelią. Nors Jaunųjų paramedikų programa nebuvo lemiamas veiksnys šiam sprendimui, ji Gabijai suteikė erdvę išbandyti save, savo žinias. Įvairiuose budėjimuose ir renginiuose ji ne tik užtvirtino savo pasirinkimą, tačiau ir geriau pažino savo stiprybes.
„Ši savanorystė patvirtino, kad noriu ir toliau nešti pirmosios pagalbos žinią“, – dalijasi gydytoja rezidentė.
„Džiaugiuosi ta antrakurse Gabija“
Šiandien Gabija į savo pirmuosius metus Jaunųjų paramedikų programoje žvelgia iš visai kitos pozicijos. Ji nebesako, kad bijo, priešingai: „Džiaugiuosi ta antro kurso Gabija, kad nepasidavė baimėms, o pasidavė svajonėms ir norams, žengė tą žingsnį prisijungti prie Jaunųjų paramedikų koordinatorių komandos. Pati žiniomis pasidalinau jau su dešimtimis, greičiausiai ir šimtais jaunuolių – kiekvieną naktį galiu miegoti ramiau, nes žinau, kad lemiamą akimirką jie bus šalia sunegalavusio žmogaus“.
Per penkerius metus programa tapo ne tik profesine ir asmenine patirtimi, padėjusia augti pačiai ir auginti kitus. Svarbi tapo ir pati bendruomenė: „Gyvenime man apskritai daug davė Jaunieji maltiečiai. Ateidama pildyti svajonės net neįsivaizdavau, kad gausiu antrą šeimą“. Yra ir kita pusė – jaunuoliai. Per ilgus programos veikimo metus ne vienas jų jau yra pritaikęs programoje gautas žinias, išgelbėjęs ne vieną artimojo ir visiškai svetimo gyvybę.
Kad linija nenutrūktų – ieškome sveikatos mokslų studentų
Nelaimės dieną skendusiam žmogui pasisekė – šalia buvo Gabija. Jaunųjų paramedikų programa jaunuolius įvairiose Lietuvos mokyklose moko pirmosios pagalbos pagrindų, kad pasisektų ir kitiems sunegalavusiems žmonėms. Pusmetį trunkančioje programoje jaunuoliams suteikiamos žinios atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pagalbą, kol atvyks greitosios medicinos pagalbos specialistai. Kasmet daugiau nei 200 mokinių sėkmingai baigia programą ir yra pasiruošę padėti kitiems.
Labai svarbi programos varomoji jėga – sveikatos mokslų studentai. Tai žmonės, kurie dalijasi savo turimomis žiniomis su jaunuoliais ir užtikrina, kad linija nenutrūktų. Be to, šie savanoriai ne tik gerina savo pačių pirmosios pagalbos ir viešojo kalbėjimo įgūdžius, tačiau turi galimybę nemokamai dalyvauti didžiausiuose Lietuvos renginiuose (kaip „Jūros šventė“, „Velomaratonas“, Jaunųjų maltiečių renginiai). Taip pat už aktyvią savanorystę išduodami ją liudijantys pažymėjimai.
Jei esi sveikatos mokslų studentas, Jaunieji maltiečiai kviečia prisijungti prie Jaunųjų paramedikų programos komandos. Daugiau informacijos – anketoje https://forms.cloud.microsoft/e/qUmSRryyBf arba Jaunųjų maltiečių socialiniuose tinkluose.