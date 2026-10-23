Išlaužo mokyklos šimtmetis: istorija, kurią įprasmina žmonės

1926 metais įsteigtos Išlaužo mokyklos 100 metų veiklos jubiliejinė šventė tapo šiltu ir įsimintinu įvykiu, kuriam jos bendruomenė ruošėsi iš anksto. Buvo surinkta ir apibendrinta mokyklos istorija, užrašyti mokytojų ir mokinių prisiminimai, įkvepiančios asmeninės istorijos ir palinkėjimai. Ši medžiaga panaudota mokyklos šimtmečiui skirtame filme. Jo ištrauka parodyta spalio 17-ąją iškilmingo minėjimo mokykloje metu, visą filmą galima peržiūrėti Youtube.com.
Iškilmėse, skirtose paminėti šimtametę kelionę mokslo ir žinių link, buvo ir daugiau jaudinančių akimirkų. Mokiniai ir darbuotojai aplankė Išlaužo kapinėse amžinojo poilsio atgulusius bendruomenės narius, jiems uždegė žvakutes, pagerbė tylos minute. Šventinį rytmetį Išlaužo krašto žmonės susirinko į Išlaužo bažnyčioje aukotas šv. Mišias, kuriose melstasi už žmones, buvusius ir esančius šios šeimos dalimi, prašyta Dievo palaimos visai mokyklos bendruomenei.
Jubiliejinė sukaktis sukvietė skirtingų kartų atstovus: šventiškai išpuoštos mokyklos link vedančiais takais rinkosi mokiniai, garbaus amžiaus žmonės, tėveliai, vedini vaikučiais, svečiai, nešini gėlėmis. Buvusių mokinių viešnagė prasidėjo susitikimais klasėse, kur alumnai ir buvę mokytojai vartė senas fotografijas bei prisiminė gražiausias akimirkas iš laiko, praleisto drauge. Mokykloje surengta senų fotografijų paroda „Sustojęs laikas“, pristatyta mokyklinio muziejaus ekspozicija „100 metų – mūsų mokyklos istorija, žmonės, prisiminimai“, šimtmečiui skirti mokinių meniniai darbai priminė, kiek prasmingų istorijų slypi mokyklos praeityje ir kiek daug žmonių iki šiol puoselėja šią ugdymo įstaigą, kuria išskirtinį jos veidą.
Mokytojų ir mokinių bendromis jėgomis surengtas koncertas parodė, koks gyvas ir dinamiškas yra šios mokyklos pulsas. Scenoje išsiskleidęs nuoširdumas ir kartų bendrystė sužavėjo salėje esančius svečius. Jie negailėjo gražių žodžių mokyklos bendruomenei, pagirdami ir už brandžią organizacinę kultūrą, ir už šiltą emocinę aplinką.
Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus direktorius Ramūnas Makaveckas ir pavaduotoja Audronė Ramoškienė pirmiausia padėkojo buvusiems mokyklos vadovams ir mokytojams, kurių išmintis, kantrybė, meilė mokiniams tapo tvirtais pamatais, ant kurių šiandien auginama mokykla.
Per šimtą metų Išlaužo mokykloje dirbo maždaug 177 mokytojai, tarp jų ir šiuo metu ugdantys jaunąją kartą. Per šį laikotarpį mokyklai vadovavo šeši direktoriai, trys iš jų – šviesios atminties Janina Šklėriūtė, Aušra Rimavičienė ir 28 metus prie įstaigos vairo stovėjusi Rasa Žilinskienė – įvardintos kaip padariusios didžiausią įtaką mokyklos raidai. Susirinkusieji šias vadoves pagerbė ilgais aplodismentais. Dalyvavusioms renginyje A.Rimavičienei ir R.Žilinskienei padėkota už pasiaukojantį darbą nedidelėje kaimo mokykloje, įsiklausymą į mokinių problemas, vidinę kultūrą, išmintį ir parodytą pavyzdį.
Gėlių žiedais pagerbti ir kiti kolegos, daugelį metų skyrę Išlaužo mokyklai.
Sveikinimo žodžius visai Išlaužo mokyklos bendruomenei ministrės Ramintos Popovienės vardu tarė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Jo teigimu, nors keitėsi mokyklos pastatai, pavadinimai, struktūra, mokymo priemonės, ugdymo programos, bet mokykla išliko ir toliau neša stiprias pilietines vertybes, sėkmingai tvarkosi su laikmečio diktuojamais iššūkiais. „Jūs darote viską, kad vaiko galimybės ir sėkmė nebūtų apriboti vietovės, kurioje jis gyvena, ypatumų, kad jis gautų kokybišką išsilavinimą,“ – sakė viceministras, už pastangas dėkodamas plačiajai mokyklos bendruomenei, o vaikams linkėdamas, kad ir mažoje mokykloje gimtų didelės idėjos. J.Petkevičius įteikė dovaną mokyklos bendruomenei, o ministrės padėkos raštus skyrė Birutei Klimčauskienei, Aldonai Armonienei, Audronei Ramoškienei.
Meras Alvydas Vaicekauskas taipogi gražiai įvertino mokyklos bendruomenę – už jos sutelktumą, aktyvumą, įsitraukimą į įvairias veiklas. Tėveliams linkėjo šios ugdymo įstaigos neaplenkti, leisti vaikus ugdytis čia, kad mokykla gyvuotų dar ilgai ilgai. Meras įteikė dovanų čekį ir padėkas buvusiems ir dabartiniams mokytojams, įstaigos vadovams.
Su naujomis svajonėmis žengti į antrąjį šimtmetį mokyklos bendruomenei linkėjo ir vicemerė Laimutė Jančiukienė.
Padėkomis mokytojus paskatino ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Prisimindamas mokyklos veiklą per pastaruosius dešimtmečius, skyriaus vedėjas įvardino jos išskirtinumus. Anot jo, mokyklos veikla paremta dialogu, susitarimais, įsipareigojimais ir jų laikymusi bei labai aiškiomis vertybėmis.
„Žmogus, pirmiausia vaikas, yra svarbiausia figūra, ir viskas mokykloje sukasi aplink jį,“ – skyriaus vedėjas akcentavo išskirtinį požiūrį į mokinius, primindamas, kad Išlaužo mokykloje ne kartą lankęsi Lietuvos mokyklų atstovai čia rado, ko galėtų pasimokyti. Prieš kelerius metus LR Prezidento Gitano Nausėdos vizito Prienų rajone metu neatsitiktinai mokykloje svečiavosi ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Seimo Pirmininko pavaduotoja, LR Seimo narė Jūratė Zailskienė dėkojo mokyklos mokytojams, darbuotojams už kuriamą saugią aplinką vaikams, už geras idėjas ir sprendimus, kurios prigijo ir kitose mokyklose. Direktoriui R.Makaveckui ir bendruomenei ji skyrė savo padėką ir dovaną.
Kupiškio rajono savivaldybės meras, kraštietis Algirdas Raslanas, be sentimentų savo kraštui ir tėvų namams, išsakė ir pasididžiavimą Išlaužo mokykla, nuėjusia ilgą ir prasmingą kelią nuo žąsies plunksnos iki išmaniųjų technologijų. Jo nuomone, mokykla yra sakralinė vieta, kurioje auginama ateitis.
Nuoširdžius linkėjimus, išskirtines dovanas Išlaužo mokyklos kolektyvui jubiliejaus proga skyrė ir Prienų rajono savivaldybės tarybos narės Rasa Juocevičienė ir Aušra Deltuvienė, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Išlaužo seniūnijos ir kaimų bendruomenės atstovai, buvę mokytojai ir absolventai, mokinių tėveliai.
Tėvų iniciatyvinės grupės dovana susirinkusiuosius išviliojo į kiemą, kur mokyklos direktoriui R.Makaveckui ir garbingiems svečiams buvo patikėta atrišti kaspiną ir „išvynioti“ šimtmečio suolelį su ant jo nutūpusiu mokslo ir žinių simboliu – pelėda.
Stabtelėję bendrai nuotraukai prie mokyklos pastato šventės dalyviai kartu su pamojavimais išsiuntė į ateitį ir palinkėjimus būsimoms kartoms, kad jos, kaip ir pirmtakai, mylėtų, puoselėtų ir išsaugotų Išlaužo mokyklą, su dėkingumu ir pagarba prisimintų visus, kūrusius mokyklos istoriją.
Dalė Lazauskienė
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