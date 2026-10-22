Vydmantui Petraškai įteikta švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės padėka

22 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje – džiugi akimirka. Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas fizikos mokytojui metodininkui Vydmantui Petraškai įteikė švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės padėką.
Padėkoje Vydmantas Petraška įvertintas „už nuoširdžią lyderystę ir atsakomybę, aktyvų STEAM veiklų propagavimą Prienų rajone, savitą ir motyvuojantį ugdymo procesą, gebėjimą sukurti ypatingą ryšį su mokiniais bei pasiektus puikius rezultatus“. Renginyje dalyvavo gimnazijos kuratorė Renata Pavlavičienė. Visas kolektyvas džiaugiasi Vydmanto darbo įvertinimu ir nuoširdžiai jį sveikina!
„Žiburio“ gimnazijos informacija

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