Sujungė dvi veiklas: šilauogių auginimą ir modernų sulčių spaudimą

22 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Ruduo Snieguolės ir Dainiaus Arlauskų ūkyje – didžiojo darbymečio metas. Mat Juodaraisčio kaime, Šilavoto seniūnijoje, prieš šešerius metus įkurtas šeimos ūkis jungia dvi pagrindines veiklas: profesionalų šilauogių auginimą ir modernų sulčių spaudimą.
Gyvenimo kelias Arlauskus parvedė į Snieguolės tėvų žemę. Jie savo ūkį, kaip ir sodybą, kūrė naujoje vietoje, tad visi pastatai nauji. Čia dera modernumas ir ūkiškumas.
Ūkio pradžia – uogynas. 2020 – 2021 metais 70 arų plote Arlauskai pasodino apie 2000 šilauogių daigų, šiandien suvešėjusių į gražų, brandų uogyną.
Vėliau atsirado ir moderni sulčių spaudykla, kurioje spaudžiamos sultys iš savame ūkyje užaugintų vaisių ir šilauogių bei kaimynų auginamų juodųjų serbentų. Modernios spaudyklos įrenginiai suteikia galimybę teikti ir spaudyklos paslaugas. Ir ūkyje lankantis konkurso „Metų ūkis“ vertinimo komisijos nariams, prie spaudyklos savo eilės laukė klientų atvežti obuoliai.
Kaip pasakojo Snieguolė Arlauskienė, ir pasibaigus sulčių spaudimui, darbų netrūksta.
Jau dabar jie registruojasi į įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose vykstančias ir vyksiančias muges. Jų ūkyje pagamintos sultys yra paklausios ir turi savo pirkėjų.
Arlauskų ūkis – šeimos ūkis, kuriame dirba ne tik tėvai, bet, kai reikia, talkina ir visi keturi vaikai, nors vyresnieji jau ir palikę namus.
Pasirinkus ūkininkavimo būdą ir išskirtinai orientuojantis į trumpąją tiekimo grandinę – nuo lauko iki stalo, Arlauskų ūkis gražiai įaugo į Juodaraisčio kaimo žemę.
Ramutė Šimukauskaitė

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