Sujungė dvi veiklas: šilauogių auginimą ir modernų sulčių spaudimą

Ruduo Snieguolės ir Dainiaus Arlauskų ūkyje – didžiojo darbymečio metas. Mat Juodaraisčio kaime, Šilavoto seniūnijoje, prieš šešerius metus įkurtas šeimos ūkis jungia dvi pagrindines veiklas: profesionalų šilauogių auginimą ir modernų sulčių spaudimą.
Gyvenimo kelias Arlauskus parvedė į Snieguolės tėvų žemę. Jie savo ūkį, kaip ir sodybą, kūrė naujoje vietoje, tad visi pastatai nauji. Čia dera modernumas ir ūkiškumas.
Ūkio pradžia – uogynas. 2020 – 2021 metais 70 arų plote Arlauskai pasodino apie 2000 šilauogių daigų, šiandien suvešėjusių į gražų, brandų uogyną.
Vėliau atsirado ir moderni sulčių spaudykla, kurioje spaudžiamos sultys iš savame ūkyje užaugintų vaisių ir šilauogių bei kaimynų auginamų juodųjų serbentų. Modernios spaudyklos įrenginiai suteikia galimybę teikti ir spaudyklos paslaugas. Ir ūkyje lankantis konkurso „Metų ūkis“ vertinimo komisijos nariams, prie spaudyklos savo eilės laukė klientų atvežti obuoliai.
Kaip pasakojo Snieguolė Arlauskienė, ir pasibaigus sulčių spaudimui, darbų netrūksta.
Jau dabar jie registruojasi į įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose vykstančias ir vyksiančias muges. Jų ūkyje pagamintos sultys yra paklausios ir turi savo pirkėjų.
Arlauskų ūkis – šeimos ūkis, kuriame dirba ne tik tėvai, bet, kai reikia, talkina ir visi keturi vaikai, nors vyresnieji jau ir palikę namus.
Pasirinkus ūkininkavimo būdą ir išskirtinai orientuojantis į trumpąją tiekimo grandinę – nuo lauko iki stalo, Arlauskų ūkis gražiai įaugo į Juodaraisčio kaimo žemę.
Ramutė Šimukauskaitė
-
Mini (2,6 t – svorio) ekskavatoriaus nuoma, žemės kasimo darbai. Tel. 0 685 61 104.
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-