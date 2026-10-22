LUMA narių susitikimas Prienuose

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo viena pirmųjų atkurtų organizacijų buvo ir Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA). Šiemet asociacija mini jau 35 metų veiklos sukaktį ir turi savo skyrius įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Tad ir asociacijos narių susitikimai bei renginiai keliauja po Lietuvą.
Spalio 12 dieną LUMA bičiules priėmė prieniškės. Asociacijos prezidentės Dalios Poškienės teigimu, Prienų skyrius, vadovaujamas VšĮ „Prienų ligoninė“ direktorės Jūratės Milaknienės, yra vienas iš aktyvesnių.
Viešėdamos Prienuose asociacijos narės susitiko su Seimo nare, išrinkta Dainavos vienmandatėje apygardoje, Seimo Pirmininko pavaduotoja Jūrate Zailskiene. Susitikimo metu buvo aptarti Lietuvos moterų suvažiavimo organizaciniai klausimai. Suvažiavimą planuojama surengti kitų metų rugsėjo mėnesį. Seimo Pirmininko pavaduotojos nuomone, suvažiavimo iniciatorėmis turėtų būti moterų nevyriausybinės organizacijos, paremiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir į suvažiavimą pakviečiant ne tik asociacijų atstoves, bet ir moteris iš visos Lietuvos. Seimo narė sakė taip pat padėsianti spręsti organizacinius klausimus.
Diskutuota ir apie moterų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, lygias galimybes, moterų įgalinimą ir aktyvesnį jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, sergančiųjų gerovę. Pokalbio metu vyravo dalykiška, atvira ir nuoširdi atmosfera. Diskusijose išryškėjo bendras supratimas, kad moterų žinios, patirtis, iniciatyvumas ir lyderystė yra svarbi visuomenės pažangos dalis. Buvo prisiminta ir laki rašytojo bei humanisto Vydūno frazė – „Kokia moteris, tokia tauta“. Beje, Seimo Pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė priminė, kad įvairiuose renginiuose keldamos lyderystės problemą, moterys apie tai pamiršta rinkimų metu, daugiau balsuodamos už vyrus. Pasak Jūratės Zailskienės, kyla natūralus klausimas, kodėl pačios moterys nepalaiko moterų. Jeigu jų būtų daugiau Seime, Vyriausybėje, užimančių vadovų ir kitas atsakingas pareigas, tuomet vyktų ir daugiau diskusijų sprendžiant jautrias problemas.
Viešnagė Prienuose neapsiribojo vien pokalbiais. Susitikimo dalyvės apsilankė ir ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus palatose ir jose slaugomus ligonius pradžiugino dovanėlėmis: rankomis megztomis, šiltomis kojinėmis, skraistėmis, įvairiais rankdarbiais bei saldumynais. Ligoninės direktorės Jūratės Milaknienės teigimu, šios dovanos – daugiau nei materialus dėmesys. Jose telpa rūpestis, šiluma ir nuoširdus noras pradžiuginti žmogų, kuriam ypač svarbus artumas ir žmogiškas dėmesys. Tokie apsilankymai primena, kad rūpestis sveikata neatsiejamas nuo rūpesčio žmogumi, o gerumas ir bendrystė gali tapti prasminga pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
Vėliau viešnios tęsė pažintį su Prienais. Kartu su Prienų krašto muziejaus direktorės pavaduotoja Ernesta Juodsnukyte jos pakeliavo istorinėmis mūsų miesto vietomis, lankėsi Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje, susitiko su klebonu Vaidotu Labašausku, priminusiu bažnyčios istoriją ir jautriai pakalbėjusiu apie tikėjimo svarbą sudėtingame šiandienos gyvenime.
LUMA narių susitikimas Prienuose baigėsi apsilankymu UAB „Wilara“, kur viešnios turėjo progos susipažinti su įmonės veikla.
Ramutė Šimukauskaitė
Autorės ir Jūratės Milaknienės nuotraukos
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