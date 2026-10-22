Dėl kelio Prienai–Kaunas rekonstrukcijos – darbai vyksta pagal planą

Viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukciją sukėlė gyventojų klausimų. Informuojame, kad kelio atkarpos Kaunas–Prienai rekonstrukcija vyks dviem etapais.
Pirmasis etapas – nuo Prienų iki Linksmakalnio (daugiau nei 11 km) – vyksta pagal planą. Šiuo metu pasirašomos rangos darbų sutartys, o parengiamuosius darbus planuojama pradėti dar šiemet.
„Teko įdėti nemažai pastangų, kad kelio rekonstrukcija prasidėtų būtent nuo Prienų pusės. Nuosekliai argumentavome, kad šis ruožas yra vienas problemiškiausių dėl prastų eismo sąlygų ir didesnės grėsmės eismo saugumui. Džiaugiamės, kad mūsų argumentai buvo išgirsti ir pavyko susitarti dėl tokios darbų pradžios. AB „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas patvirtino, kad darbai vyksta kaip suplanuota“, – sako meras Alvydas Vaicekauskas.
Pagrindiniai pirmojo etapo rekonstrukcijos darbai vyks 2027–2028 metais, o visą šio ruožo rekonstrukciją numatyta užbaigti 2028 metais.
2028–2030 metų terminai susiję su antruoju etapu – beveik 8 kilometrų kelio ruožu Kauno kryptimi, kurį siūloma rekonstruoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Šio etapo planai nekeičia Prienų pusėje numatytų darbų terminų.
Apie rekonstrukcijos eigą ir naujienas gyventojus informuosime.
Prienų rajono savivaldybės informacija