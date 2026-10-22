Atspindi tai, ką kuriame…

22 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 16 d. Prienų rajono savivaldybės komanda, vadovaujama mero Alvydo Vaicekausko, dalyvavo 21 kartą surengtuose Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimuose „Auksinė krivūlė“.
Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, LSA prezidentas Audrius Klišonis.
Septyniolika „Auksinių krivūlių“ statulėlių buvo išdalinta Lietuvos savivaldybėms, pasiekusioms ryškiausių teigiamų pokyčių įvairiose srityse. Laureatus paskelbė šalies ministerijų, Europos Komisijos atstovybės, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos verslo konfederacijos vadovai Vilniuje, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salėje, vykusių Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų metu.
Daugelis šiemet įteiktų apdovanojimų atspindi ir tai, ką nuosekliai, nuoširdžiai bei atsakingai kuriame Prienų krašte. Kultūros pasiekimai, socialinių paslaugų plėtra, Skriaudžių – Mažosios Lietuvos kultūros sostinės – vardas ir mūsų kultūros lyderių iniciatyvos, renovacijos procesai, strateginių infrastruktūros projektų plėtra ir palankios aplinkos verslui kūrimas – tai darbai, kuriuos įgyvendina ir palaiko savivalda, verslas, bendruomenės, jų lyderiai ir aktyvūs krašto žmonės.
Nors šiemet „Auksinės krivūlės“ į Prienus neparvežėme, kaip sako meras Alvydas Vaicekauskas, turime kuo didžiuotis. Tikrąją darbų vertę pirmiausia parodo gerėjanti žmonių kasdienybė, o kiekvienas pasiektas rezultatas – bendrų pastangų vaisius.
Dėkojame visiems, kurie savo darbu, idėjomis ir iniciatyvomis kuria augantį, gyvybingą ir žmonėms patrauklų Prienų kraštą. Tikime, kad nuoseklus darbas sulauks ir „Auksinės krivūlės“ įvertinimo!
Prienų rajono savivaldybės informacija

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.