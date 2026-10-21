Koks gražus gali būti ruduo, sugėręs praėjusios vasaros šviesą ir šilumą. Toks ryškus, džiuginantis spalvomis ir brandos pilnatve…
Saulėtą spalio 17-osios popietę Šilavote vyko tradicinė seniūnijos rudens šventė „Ruduo ant gimtinės tako“. Pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasveikinti šventės dalyvius atvyko Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, LR Seimo narės, Seimo Pirmininko pavaduotojos Jūratės Zailskienės patarėja, Savivaldybės tarybos narė Daiva Macijauskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Savivaldybės tarybos narys Aleksas Banišauskas.
Džiaugiamės, kad mūsų seniūnijoje nestinga žmonių, kurie savo triūsu ir nuolatiniu darbu kuria ir puoselėja grožį. Smagu, kad konkurso „Tapkime žydinčia savivaldybe“ nugalėtojais Šilavoto seniūnijoje tapo Liudvikos Starapolskienės sodyba Jiestrakio k. bei Editos Abramavičiūtės ir Remigijaus Radžiūno sodyba Ingavangio k. Tai darbštūs, kūrybingi ir savo kraštą mylintys žmonės.
Ruduo – pats geriausias laikas padėkoti žmonėms, prisidedantiems prie bendros gerovės kūrimo. Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė dėkojo seniūnijos ūkininkams Ugnei ir Žilvinui Galiniams už Šilavoto vardo garsinimą ir nuolatinę pagalbą, taip pat Snieguolei ir Dainiui Arlauskams, kurių šeimos ūkis sėkmingai sujungia dvi veiklas – profesionalų šilauogių auginimą ir modernų sulčių spaudimą. Seniūnė taip pat pasveikino naujai ūkius įkūrusius: Mantą Pažėrą, prisidedantį prie seniūnijos veiklos rėmėją, bei Eriką Maslauskienę, neseniai su gausia šeima atsikrausčiusią į seniūniją ir čia pradėjusią ūkininkauti. Nuoširdi padėka buvo skirta Rasinai Galinienei už pagalbą įgyvendinant kūrybines idėjas.
Neatsiejama rudens šventės dalis – bendruomenių sukurtų meninių kompozicijų paroda. Šių metų ekspozicijos tema „Grybų šokis rudens spalvose“, kuriai pradžią sukūrė seniūnijos kolektyvas, o ją papildė bendruomenės „Jiestrakis“, Piliakalnio bendruomenės centro, Šilavoto Davatkyno bendruomenės, Klebiškio bendruomenės centro „Klevas“ ir Ingavangio kaimo bendruomenės ir moksleivio Luko Daukšio sukurtos meninės kompozicijos. Dėkojame darbštiems ir sumaniems bendruomenių nariams ir džiaugiamės, kad iš gamtos dovanų gimė meniški grybai, atskleidžiantys rudens spalvų grožį, kūrėjų išradingumą ir fantaziją.
Puikią nuotaiką ir skambias dainas šventės dalyviams dovanojo Pivašiūnų amatų centro liaudiškos muzikos kapela „Klėtis“, vadovas Vytautas Franskevičius.
Šventės dalyviai tradiciškai vaišinosi gardžiu bulvių plokštainiu. Dėkojame visiems šventės dalyviams ir svečiams. Tegul rudens spalvos dar ilgai išlieka mūsų širdyse, tegul gimtinės takai visada veda vieni pas kitus, o namuose netrūksta jaukumo, šilumos ir artumo.
Saulė Blėdienė
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