Šilavote įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė – daugiau saugumo, džiaugsmo ir bendrystės

Šilavoto kaime, kunigo Antano Radušio vardo parke, įgyvendintas projektas „Vaikų žaidimų aikštelės įkūrimas“. Šilavoto Davatkyno bendruomenės iniciatyva atnaujinta vaikų laisvalaikio erdvė, kurioje mažieji gyventojai galės saugiai žaisti, aktyviai leisti laiką, o šeimos – susitikti ir stiprinti tarpusavio ryšius.
Projekto įgyvendinimo metu įsigyti ir sumontuoti penki nauji, sertifikuoti vaikų žaidimų įrenginiai: balansinės sūpynės, du spyruokliukai, „Draugų“ karuselė ir didelės dvigubos sūpynės. Taip pat įrengta 40 kvadratinių metrų specializuotos, smūgius sugeriančios „Grass“ dangos su geotekstile, padedančios užtikrinti saugesnę aplinką vaikų žaidimams ir aktyviam judėjimui.
Bendra projekto vertė – 6 390 eurų. Jam įgyvendinti skirta 5 500 eurų parama. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
Nauja erdvė – atsakas į bendruomenės poreikius
Idėja atnaujinti vaikų žaidimų aikštelę kilo įsiklausius į vietos gyventojų poreikius. Bendruomenės susirinkimų metu tėvai ir seneliai atkreipė dėmesį į senstančią žaidimų infrastruktūrą, tinkamos apsauginės dangos trūkumą ir poreikį turėti daugiau skirtingo amžiaus vaikams pritaikytų žaidimų įrenginių.
Šilavoto Davatkyno bendruomenei svarbu ne tik puoselėti išskirtinę istorinę vietą, bet ir kurti aplinką, kurioje būtų gera gyventi, auginti vaikus ir leisti laisvalaikį. Todėl naujoji žaidimų aikštelė yra reikšmingas žingsnis stiprinant kaimo patrauklumą ir kuriant šeimoms draugišką aplinką.
Prieinama visiems
Atnaujinta vaikų žaidimų aikštelė įrengta adresu: A. Radušio g. 7, Šilavote. Ja nemokamai gali naudotis Šilavoto ir aplinkinių vietovių šeimos, bendruomenės nariai bei kaimo svečiai. Aikštelė yra patogi vieta ne tik kasdieniam vaikų užimtumui, bet ir bendruomenės renginiams, edukacinėms veikloms bei šeimų susibūrimams.
Šis projektas prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, nes suteikia kaimo vaikams galimybę naudotis šiuolaikiška laisvalaikio infrastruktūra savo gyvenamojoje vietovėje. Kartu tai investicija į aktyvesnį gyvenimo būdą, vaikų fizinį vystymąsi ir glaudesnius bendruomenės ryšius.
Bendruomenės indėlis ir atsakomybė už ateitį
Projekto įgyvendinimas tapo bendruomenės bendrų pastangų rezultatu. Šilavoto Davatkyno bendruomenė prisidėjo nuosavomis lėšomis, o jos nariai įsitraukė į pasirengimo ir aplinkos tvarkymo darbus. Bendras tikslas – sukurti saugią, estetišką ir ilgalaikę vertę turinčią erdvę vietos gyventojams.
Bendruomenė įsipareigoja rūpintis įrengta infrastruktūra, užtikrinti jos priežiūrą ir prieinamumą visuomenei. Taip siekiama, kad naujoji aikštelė tarnautų ne vienerius metus ir taptų svarbia Šilavoto kasdienio gyvenimo dalimi.
Šilavoto Davatkyno bendruomenė dėkoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai už skirtą paramą ir visiems, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo. Kartu kuriame jaukesnį, saugesnį ir gyvybingesnį Šilavotą!
Viktorija Bielevičienė
Šilavoto Davatkyno bendruomenės pirmininkė