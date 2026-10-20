E. Ganusausko knygoje „Vladas Kensgaila“ – prisiminimai ir apie Prienų ESAG

Spalio 7 dieną aviacijos bendruomenę subūrė neeilinis įvykis: Lietuvos aviacijos muziejuje (LAM) aviatorius žurnalistas Edmundas Ganusauskas pristatė neseniai išleistą monografiją „Vladas Kensgaila“.
Tai – knyga apie šviesų žmogų, lakūną, aviacijos konstruktorių, didį Lietuvos patriotą, kurio gyvenimo dvasios vedllys buvo 1933 m. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą lėktuvu „Lituanica“. Įdomus sutapimas: Vladas Kensgaila gimė kaip tik 1933-aisiais ir jo vardas Lietuvoje labiausiai žinomas dėl skraidančios „Lituanicos“ kopijos. Ji sukurta režisieriaus Raimondo Vabalo filmui „Skrydis per Atlantą“, kuris filmuotas ir Pociūnuose. Dabar „Lituanica“ puošia LAM pagrindinę salę.
Knygos pristatyme kalbėjo ne tik rašytojas, prisiminimais dalinosi Vl. Kensgailos sūnus Darius, draugai, bendražygiai. Visų atmintyje knygos herojus liko kaip nepaprastai darbštus, talentingas konstruktorius, pasižymėjęs inteligencija, pagarba žmogui. Jis mėgo dainuoti, grojo pianinu, buvo mylimas ir gerbiamas. Vl. Kensgaila yra sukūręs net devynias aviacines konstrukcijas. Be „Lituanicos“, žinomiausi yra žemės ūkio lėktuvas VK-8 „Aušra“, patekęs į Gineso rekordų knygą, ir dvimotoris aštuonvietis keleivinis lėktuvas VK-9.
E. Ganusauskas keletą puslapių skyrė ir Prienų eksperimentinei sportinės aviacijos gamyklai (ESAG), šiltai atsiliepė apie direktorių Vytautą Pakarską, konstruktorių Balį Karvelį, apgailestaudamas, kad jų nuopelnai deramai neįvertinti.Tarp daugelio V. Pakarsko iš visų Lietuvos kampelių į gamyklą sukviestų jaunų ir ambicingų konstruktorių plušėjo ir Vladas Kensgaila. Jis iš dviviečio sklandytuvo L-13 „Blanic“ sukonstravo motorizuotą sklandytuvą VK-5. Jo sukurta ir originali eksperimentinė skraidanti laboratorija SL-2P (VK-7), sumontuota sugretinus dviejų sklandytuvų L-13 „Blanik“ liemenis. Suformuotas „katamarano“ tipo skraidymo aparatas buvo naudojamas sparno profilių tyrimams ir aerodinaminiams bandymams ore. Vl. Kensgaila buvo ir Šilutės aeroklubo įkūrėjas, vadovas, parengęs net 78 sportininkus sklandytojus. Štai sklandytuvų gamyklos direktorius Klemensas Juočas, daugkartinis sklandymo čempionas ir AB „Sportinė aviacija“ vienas iš vadovų Stasys Skalskis, lakūnas bandytojas, vėliau ne kartą perskridęs Atlantą Jonas Juknius – šilutiškiai.
Tą pačią dieną Lietuvos aviacijos veteranų bendruomenės iniciatyva šalia LAM esančioje aviatorių Šlovės arkoje Vladui Kensgailai (1933 09 23 – 2024 02 21) atidengta ir Atminties lentelė.
Prienų sklandukų iniciatyva Šlovės arkai Atminties lentelės jau gaminamos ESAG įkūrėjui Vytautui Pakarskui ir pirmųjų šalyje stiklo plastiko sklandytuvų konstruktoriui Baliui Karveliui.
Deja, lentelė, žyminti, kur Prienuose buvo garsioji Sklandytuvų gamykla, mažą miestelį išgarsinusi ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų, vis dar guli „Žiburio“ gimnazijos dirbtuvėse ir laukia Prienų rajono savivaldybės sprendimo.
Onutė Valkauskienė
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