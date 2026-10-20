Drauge amžėti ir smagiau, ir oriau

Visą pirmąją spalio savaitę tęsėsi Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Prie jos prisijungė ir Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“. Pasak jo pirmininkės Alvyros Grabliauskaitės, sveikuolių bendruomenės branduolį sudaro vyresnio amžiaus žmonės, todėl jiems artimas ir suprantamas oraus bei aktyvaus amžėjimo siekis.
Sveika gyvensena, aktyvumas, bendruomeniškumas, pozityvus požiūris – svarbiausios ilgaamžiškumo garantijos. Kad tai ne teoriniai pasvarstymai, o realus gyvenimas, „Versmenė“ įrodė pakviesdama savo narius į smagų pasibuvimą gamtoje, kuriame galėjo pasireikšti jų kūrybiniai ir kulinariniai, intelektualiniai ir judrumo bei kiti gebėjimai.
Bendravimas, naujos pažintys svarbūs bet kokiame amžiuje. „Versmenė“ tai patvirtino į šventę pasikviesdama svečių. Savivaldybės atstovai dėkojo už klubo narių aktyvumą, pagalbą ir dalyvavimą rajono renginiuose. Iš Kauno atvykęs sporto veteranų klubo vokalinis instrumentinis ansamblis „Ąžuolynas“, kuriame dainuoja ir versmenietė Staselė Dumalakienė, ne tik padovanojo smagią nuotaiką, bet į dainą, muziką, šokį įtraukė ir visus renginio dalyvius. Muzikinis fonas šventiškumo suteikė ir aidint „Versmenės“ himnui, kylant klubo vėliavai. O jau po to ne vienai „Ąžuolyno“ atliekamai dainai pritarė visi susirinkusieji, juk „Versmenės“ gretose yra ir choro „Šilas“, ir folkloro ansamblio „Gija“ dainininkių.
Kūrybiškumo estafetę perėmę poezijos mėgėjai skaitė pačių arba jų atžalų sukurtas eiles, juoko bangas kėlė humoro mėgėjų pašmaikštavimai. Rudenėjančioje pamiškėje vykusiam renginiui labai tiko ir išradingų klubo narių sumanymas suvaidinti šiai situacijai idealiai tinkantį spektakliuką „Išėjo tėvelis į mišką“. Birutė Trainavičienė pasirūpino, kad bičiuliai ne tik vaidintų, bet ir iš tiesų miške pelėdą pamatytų – tikrą gražuolę iš žolelių sukūrė. Smagių emocijų pažėrė ir improvizuota žaidimo „Taip ir ne“ versija, privertusi gerokai pamankštinti pilkąsias ląsteles – atspėti, kokie daiktai slepiasi nedidelėje dėželėje.
Renginiai gamtoje turi savo atributų. Ir tądien neapsieita be laužo dūmų, katilo kunkuliuojančio troškinio. „Versmenės“ šeimininkės, o ypač Onutė Venckevičienė, iš širdies pasistengė, kad kvapai gomurį kutentų, apetitą žadintų.
Tą popietę „Versmenės“ klubo nariai šnekučiavosi, šypsojosi, dainavo, dėkojo Prienų medžiotojų būreliui ir jo nariui Sigitui Kurui už galimybę visiems čia susieiti. Klubo pirmininkė Alvyra Grabliauskaitė pasidžiaugė, kad tokių renginių poreikį supranta bei remia ir rajono savivaldybė. Drauge amžėti juk ir smagiau, ir oriau. Simboliškai tai patvirtino ir renginio pabaigoje sudainuota „Giminių daina“.
Aldona Milieškienė
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