„Aromama“ stalo teniso turnyras įvyko!

20 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Bendruomenė ,,Balbieriškis juda“, populiarindama stalo tenisą ir padedama partnerių iš MB „Filmai ir kvapai“ bei Prienų rajono savivaldybės, savaitgalį į Balbieriškį sukvietė stalo tenisininkus iš visos Lietuvos – Kėdainių, Kauno, Alytaus, Prienų bei Lazdijų. Nors varžybų dalyviai nebuvo skirstomi į amžiaus grupes, tačiau kovos vyko atkakliai, nepaisant amžiaus skirtumo.
Džiugu, kad bendruomenės organizuojamose varžybose dalyvauja pakankamai aukšto meistriškumo sportininkai, o tai rodo, kad gebame suorganizuoti ir pravesti turnyrą kokybiškai! Daugelis stalo tenisininkų turnyre Balbieriškyje dalyvauja jau ne pirmą kartą.
Kaip žinia, bendruomenės ,,Balbieriškis juda“ komandos ,,Ringis 1“ ir ,,Ringis 2“ dalyvauja Lietuvos stalo teniso čempionato II ir IV lygose, tad šiame turnyre komandų dalyviai ne tik dalyvavo, bet ir labai gerai pasirodė. Varžybų nugalėtoju tapo ,,Ringis I“ komandos lyderis Renatas Preikša, antrą vietą pelnė Marius Juodiška, trečią – Alfredas Petrauskas. Paguodos grupėje pirmą vietą iškovojo Vincas Gerdžiūnas, antros vietos laimėtoju tapo Algis Marcinkevičius, trečia vieta atiteko Džiugui Pociui.
Bendruomenės „Balbieriškis juda“ informacija

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.