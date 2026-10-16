Pirmoji išskirtinė medžioklės trofėjų paroda Prienuose: ne vien pasipuikuoti, bet ir edukuoti

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Prienų skyriaus vadovas Edgaras Veingertneris turėjo svajonę kada nors medžioklės trofėjų parodą surengti Prienuose ir ją išpildė. Spalio 9 dieną į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro erdves iš Alytaus atkeliavo kiek atnaujinta Dzūkijos regiono ir Prienų rajono medžioklės trofėjų paroda. Joje demonstruojami pripažinimo sulaukę geriausi trofėjai, meninės jų interpretacijos, kolekciniai meno kūriniai, vyks gamtosaugos, miško pažinimo ir medžioklės edukacijos.
„Ši paroda nėra vien ragų, ilčių, kitų trofėjų ekspozicija. Kiekvienas eksponuojamas trofėjus turi savo istoriją, jis pasakoja apie konkretų mišką, gyvūną, daugelį metų trunkantį gamtos stebėjimą ir, svarbiausia, žmonių sprendimus. Medžioklės trofėjus pirmiausia yra gamtos dovana ir atsakomybės ženklas, o ne vien medžiotojų pasididžiavimas,“ – akcentavo parodos koordinatorius, LMŽD Prienų skyriaus pirmininkas E.Veingertneris, pristatydamas parodą gausiai susirinkusiems medžiotojams, jų šeimų nariams ir svečiams, besidomintiems medžioklės tema.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro fojė atidarytoje parodoje demonstruojama apie 200 per pastaruosius trejus metus sumedžiotų trofėjų iš Alytaus, Lazdijų, Varėnos ir Prienų rajonų, iš jų prieniškiai medžiotojai pasidalino 52 eksponatais. Tai Tarptautinės medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos tarybos (CIC) ekspertų įvertinti ir medaliais apdovanoti geriausi bei įspūdingiausi regiono trofėjai: briedžių, tauriųjų elnių, danielių bei stirninų ragai, šernų iltys, vilkų, barsukų, bebrų, lapių ir mangutų kaukolės bei žvėrelių ir paukščių iškamšos.
Parodos rengėjams norėjosi, kad ekspozicija būtų gyva, įdomi ne tik medžiotojams, todėl ji papildyta garsaus kolekcionieriaus, medžiotojo, kinologo, Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko bei pagrindinio regioninės trofėjų parodos tradicijų puoselėtojo Vytauto Kucevičiaus surinktais paveikslais medžioklės tema.
V.Kucevičius pasidžiaugė, kad regiono medžioklės trofėjų paroda iš Alytaus persikėlė į Prienus ir ja pasigrožėti galės daugiau šio krašto žmonių. Jis prisipažino Prienams jaučiantis sentimentus, nes būtent šiame gražiame mieste prasidėjo jo darbinė karjera ir medžiotojo kelias.
„Ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, ir Abiejų Tautų Respublikos laikais, ir tarpukariu medžioklė, kultūra ir menas buvo neatsiejami. Didikų, bajorų dvarus puošė sumedžioti trofėjai, šalia jų ant menių sienų buvo kabinami meno kūriniai, ginklai. Gaila, kad šiame Lietuvos istorijos ir kultūros tarpsnyje, susijusiame su medžiokle, liko spragų, kolekcininkui rasti antikvarinių eksponatų yra ganėtinai sudėtinga,“ – apie savo pomėgį kolekcionuoti meno kūrinius medžioklės tema kalbėjo V. Kucevičius.
Parodą ne mažiau intriguojančiais eksponatais papildė balbieriškietis menininkas Danas Zymonas („Castaway Skull“), bene pirmą kartą viešai eksponuojantis paties drožinėtas, graviruotas gyvūnų kaukoles. Menininkas sakė, jog šiuo unikaliu ir Lietuvoje retu užsiėmimu susidomėjo medžiotojų klausiamas, kaip trofėjams suteikti meninę, labiau estetišką, akiai priimtiną išraišką, kad jie netrikdytų ir galėtų likti namų erdvėje.
D.Zymono perkurti, transformuoti trofėjai tampa suvenyrais, bet išlaikomas ryšys su sumedžiotu gyvūnu, išreiškiama pagarba jam už tai, kad atidavė savo gyvybę, patenkino šeimos poreikius maistui.
„Ši paroda – tai galimybė parodyti jaunajai kartai, kad miškas yra ne vien ta vieta, kurioje galima uogauti ir grybauti, bet ir sudėtingas gyvybės pasaulis, kuriame kiekviena pušis turi savo vietą, o žmogus – teises ir pareigas,“ – sakė E.Veingertneris, kviesdamas parodoje apsilankyti ir jaunimą, su smalsumu patyrinėti eksponatus, pakalbinti medžiotojus, pasidomėti atrankinės medžioklės principais, medžiokline įranga. Kitas parodos edukacinis renginys vyks spalio 16 dieną.
Medžioklės trofėjus su įdomumu apžiūrėjo ir Prienuose apsilankęs LR Seimo Pirmininkas Juozas Olekas bei Seimo Pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė. Parodos rengėjus pasveikino vicemerė Laimutė Jančiukienė.
Jie padėkojo parodos organizatoriams, ypač Edgarui Veingertneriui, už medžioklės kultūros ir tradicijų pristatymą, rodomą pavyzdį šviesti visuomenę, supažindinant ją su medžiotojų, kaip gamtos žinovų, misija, gamtosauginiais medžioklės tikslais.
LMŽD Prienų skyriaus pirmininkas E.Veingertneris savo padėką skyrė visiems, prisidėjusiems prie šios parodos atidarymo: Prienų rajono savivaldybei, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, trofėjų savininkams, ekspertams, menininkams, edukatoriams, rėmėjams ir savanoriams.
Medžioklės trofėjų paroda Prienuose veiks iki lapkričio 1-osios.
Dalė Lazauskienė
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