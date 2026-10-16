Keliautojo ir žurnalisto Mato Šalčiaus pavyzdys – mes visi galime keliauti, kurti, įkvėpti…

Spalio 10 d. Garsaus Lietuvos keliautojo, žurnalisto ir vieno iš Šaulių sąjungos įkūrėjų gimtinėje, Čiudiškių kaime, susirinkę svečiai pagerbė ne tik jo atminimą, bet ir šiuolaikinius keliautojus, kūrėjus, tęsiančius Lietuvos vardo garsinimo misiją pasaulyje. Iškilmėse Prienų 206-osios kuopos šauliai atliko garbės salves už Matą Šalčių, Lietuvos šaulių sąjungą ir Lietuvos valstybę, skambėjo solisto Juozo Sutkaičio atliekami muzikiniai kūriniai.
Svarbiausiu renginio akcentu tapo senosios sodybos pastatų ir medžių apsuptyje vykusi Mato Šalčiaus premijos įteikimo ceremonija, kurioje šių metų laureatais paskelbti Aistė ir Augustinas Žemaičiai.
Įteikta aštuonioliktoji Mato Šalčiaus premija
Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, vadovaujama vicemero Deivido Dargužio, prestižinę 2000 eurų premiją Žemaičių šeimai skyrė už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius kelionių tematikos darbus fotografijoje, televizijoje, spaudoje ir interneto žiniasklaidoje. Piniginį prizą kartu su premijos pažymėjimu, Justino Marcinkevičiaus plokštele bei simbolinėmis dovanomis įteikė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Kelionių žurnalistų skyriaus pirmininko pavaduotojas Gerimantas Statinis, kuris savo ruožtu laureatams perdavė ir LŽS pirmininko Audrio Antanaičio padėką.
Pirmą kartą M. Šalčiaus premija įteikta 1990 metais Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos iniciatyva. Nuo 2017 m. Mato Šalčiaus premijos steigėja – Prienų rajono savivaldybė.
Įvertinimas už lietuviško paveldo paieškas pasaulyje
Aistė ir Augustinas Žemaičiai apdovanoti už ilgametį, nuoseklų ir neatlygintiną darbą vykdant projektą „Gabalėliai Lietuvos“. Nuo 2012 metų pora kuria internetinę lietuviško paveldo enciklopediją, kurioje jau aprašytas daugiau nei 40 šalių lietuviškasis palikimas. Per aštuonias tikslines ekspedicijas į JAV, Kanadą, Australiją, Lotynų Ameriką, Aziją ir Afriką jie fiksavo nykstančius lietuvių kultūros ženklus – paminklus, kapines, pastatus, rinko istorinę medžiagą ir kalbino diasporos atstovus, pabuvojo ten, kur lankėsi ir pats M.Šalčius.
2025 m. jų pastangomis išleistas dvikalbis albumas-atlasas „Gabalėliai Lietuvos. Amerika“ bei antroji serijos dalis apie Lotynų Ameriką. Trečiąją knygą, skirtą Kanados lietuviškam paveldui, planuojama išleisti jau šių metų gruodį. Žemaičiai rašo straipsnius, aktyviai kuria turinį anglų kalba „YouTube“ platformoje, pristato savo knygas Vilniaus knygų mugėje bei šalies bibliotekose.
„Istorija nesibaigia ties valstybės sienomis“
Atsiimdama apdovanojimą Aistė Žemaitienė neslėpė džiaugsmo ir pabrėžė, kad nors šiandien keliauti yra nepalyginamai lengviau nei prieš šimtą metų, jie vis dar atranda vietų, kur vietiniai gyventojai pirmą kartą sutinka lietuvius ir klausia, ar Lietuva yra netoli Ukrainos.
Augustinas Žemaitis pasidalino mintimis apie pirmąjį apsilankymą M. Šalčiaus gimtinėje bei istorinę kelionių perspektyvą: „Anksčiau kelionėse galėjai vadovautis tik žemėlapiais, o iš tų laikų perspektyvos Europa galėjo atrodyti kaip Afrikos toliai. Šalčiaus gebėjimas pristatyti pasaulį Lietuvai ir Lietuvą pasauliui – fenomenalus. Dažnai žmonės, pamatę užsienio blizgesį, neigiamai atsiliepia apie savo šalį, tačiau sukaupus patirties supranti, kad niekur nėra tobula. Tu pats geriausiai žinai kultūrą, kurioje užaugai, ir būtent ją gali geriausiai atskleisti pasauliui“.
Keliautojai A.ir A.Žemaičiai lankėsi ir Prienuose, tautodailininko A. Sakalausko dirbtuvėse nufilmavo pasakojimus apie menininko skulptūras, pastatytas įvairiose užsienio šalyse, bei jų sukūrimo istorijas, taip paverčiant Prienus svarbia tarptautinės lietuvių kultūros sklaidos dalimi. Padėkos ženklan skulptorius A. Sakalauskas laureatams įteikė simbolinę dovaną – iš tūkstantmečio ąžuolo gabalėlio išdrožtą suvenyrą, linkėdamas semtis stiprybės iš praeities.
Į renginį atvyko LR Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Jūratė Zailskienė, LR Prezidento patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Jūratė Litvinaitė, žurnalistė Aistė Šalčiūtė-Žilinskienė. Jos padėkojo premijos laureatams už prasmingas iniciatyvas, o Prienų rajono savivaldybei – už pastangas puoselėti M.Šalčiaus atminimą ir tęsti premijos įteikimo tradicijas. Keliautojus A.ir A.Žemaičius apdovanojimo proga pasveikino ir Išlaužo seniūnė Rima Žiobienė.
Istorinė atmintis ir sodybos ateitis
Prienų rajono savivaldybės ir Prienų krašto muziejaus iniciatyva organizuotas renginys tapo proga prisiminti Mato Šalčiaus kilmę, spalvingą asmenybę, visuomeninę veiklą, keliones, išgarsinusias Lietuvą pasaulyje, pristatyti šio aktyvaus Lietuvos žurnalistų sąjungos ir vieno iš Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjų įamžinimo iniciatyvas, surengtas ekspedicijas, keliaujant jo maršrutais.
Renginio įžangoje Prienų krašto muziejaus edukacinių programų vadovė, muziejininkė Emilija Petrauskaitė- Šibonė priminė iki šiol daugeliui nuostabą keliantį faktą, kad prieš šimtmetį iš šio mažo Suvalkijos kaimo išsiveržęs M.Šalčius 1929 m. kartu su Antanu Poška motociklu ir pėsčiomis apkeliavo 35 šalis, ieškojo susitikimų su įžymiais žmonėmis, o savo įspūdžius sudėjo į knygą „Svečiuose pas 40 tautų“.
Oficialiąją dalį užbaigė trys teminiai pranešimai. LŽS Kelionių žurnalistų skyriaus pirmininko pavaduotojas Gerimantas Statinis apžvelgė M. Šalčiaus asmenybę ir jo klajones, pasidalino įspūdžiais iš ekspedicijos Bolivijoje, ieškant M.Šalčiaus kapo.
Keliautojas, motociklininkas, gidas ir „VyTours“ įkūrėjas Vytautas Jakelaitis papasakojo, kaip sekėsi įgyvendinti užsibrėžtą tikslą. Jis leidosi į 35 paras trukusią kelionę senaisiais Europos keliais ir pilnai atkūrė legendinį 1929 metų Mato Šalčiaus ir Antano Poškos maršrutą, įamžino tas pačias vietoves šimto metų fotoaparatu, įrodydamas, kad praeities žygių dvasia gyva ir šiandien.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytoja ekspertė Vilija Juodsnukienė priminė apie M. Šalčiaus indėlį į Šaulių sąjungos įkūrimą, jo patriotinę veiklą, organizuojant Kauno ir Lietuvos gynybą nuo bolševikų ir bermontininkų.
Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad savivaldybė įsigijo M. Šalčiaus sodybą ir šiuo metu ieškoma būdų ją sutvarkyti bei įveiklinti. M.Šalčiaus premijos laureatas A.Žemaitis išreiškė viltį, kad Šalčiaus tėviškė galbūt taps muziejumi ar keliautojus traukiančiais namais. Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas Artūras Janulaitis patikino, kad Šaulių sąjunga mielai prisidės prie jų sukūrimo.
Daug kas pasikeitė nuo M.Šalčiaus gyvenamojo meto, Lietuva išaugo nuo plūgo iki vienaragių, tačiau kelionėse gali atrasti daug naujo. Pasak Šalčių giminės atstovės A.Žilinskienės, piešinys Prienuose ant pastato sienos – M.Šalčius ant motociklo – byloja, kad turime judėti, tik judėjimas mus augina ir įprasmina. Šio tarpukario keliautojo pavyzdys rodo, kad mes visi galime keliauti, kurti, kažką įkvėpti…
Dalė Lazauskienė