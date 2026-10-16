Gimtinėje pagerbtas profesorius Juozas Skernevičius

16 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 3 d. Kašonyse vyko susitikimas-minėjimas „Sveiki sugrįžę į gimtinę“, kurį organizavo Kašonių biblioteka, kaimo bendruomenė „Kašonys“ ir Jiezno seniūnija. Renginio partneriai – Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyrius.
Renginys prasidėjo gimnazijoje, kur ypatingas dėmesys buvo skirtas buvusiam Jiezno vidurinės mokyklos trečiosios laidos abiturientui, iškiliam sportininkui, nusipelniusiam treneriui ir gerbiamam profesoriui Juozui Skernevičiui, švenčiančiam gražų 95-ąjį jubiliejų.
Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai pasveikino profesorių. Jo garbei prie stadiono pasodintas ginkmedis – ištvermės, stiprybės ir ilgaamžiškumo simbolis. Tegul šis medis auga, žaliuoja ir primena gražų ryšį su gimtine bei mokykla.
Po iškilmingo pasveikinimo gimnazijos kieme buvo duotas startas dviračių žygiui Jieznas–Kašonys (8 km). Vyriausiam žygio dalyviui – 90, jauniausiam – treji su puse metų. Visi dalyviai įveikė 8 km. Pakeliui dviratininkai aplankė profesoriaus Juozo Skernevičiaus gimtinę.
Dviračių žygio dalyviai buvo su maršu sutikti prie Kašonių bendruomenės namų. Kašonių bibliotekininkė Danutė Bajorienė pakvietė visus į salę, kur ir vyko Jubiliato pagerbimas. Į susitikimą-minėjimą, skirtą žymaus kraštiečio profesoriaus Juozo Skernevičiaus 95 metų jubiliejui, atvyko žymus kraštietis docentas Juozas Genevičius, Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Dalia Vertinskienė, Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus direktoriaus pavaduotoja Dalia Mazuronienė, kraštietis profesorius Vytautas Bernatonis, buvę profesoriaus Juozo Skernevičiaus studentai Nijolė Mikalauskaitė-Gudžiūnienė ir Saulius Šimanskas.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro folklorinis ansamblis, vadovaujamas Ingridos Valentienės, žymių kraštiečių pagerbimui skyrė dainas. Profesorių Juozą Skernevičių ir docentą Juozą Genevičių pasveikino Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius, Kašonių bendruomenė, Ilgiausių metų dainavo visa salė.
Renginio metu pagerbta Kašonių futbolo komanda, kuri keletą metų savo laimėjimais garsina Kašonis. Jie – futbolo turnyro seniūno taurei laimėti 2022, 2025 ir 2026 metų čempionai, 2026 m. Mėgėjų lygos II vietos laimėtojai.
Renginio pabaigoje pažymėjimus dviračių žygio dalyviams įteikė profesorius Juozas Skernevičius. Po renginio Kašonių bendruomenės moterys vaišino naminiais patiekalais: gira, duona, skilandžiu, lašiniais, sūriu ir kugeliu.
Danutė Bajorienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Kašonių padalinio bibliotekininkė

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