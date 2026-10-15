Trečiasis „Balbieriškis juda“ gimtadienis – treji metai veiklos, gražių akimirkų ir įgyvendintų idėjų!

Bendruomenė „Balbieriškis juda“ atšventė trečiąjį gimtadienį! Treji metai – gal ir nedidelė sukaktis, tačiau per juos nuveikta tiek, kad šventinį vakarą tikrai buvo ką prisiminti, kuo pasidžiaugti ir už ką padėkoti.
Pasveikinti bendruomenės ir kartu pasidžiaugti jos veikla atvyko Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Prienų rajono savivaldybės tarybos narė ir Prienų bendruomenės pirmininkė Loreta Jakinevičienė bei Tarybos narė Aušra Deltuvienė. Prieš šventę bendruomenę pasveikino ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorius Giedrius Griškevičius.
Šventės metu bendruomenės pirmininkas Algis Marcinkevičius pristatė trejų metų veiklos ataskaitą. Per trejus metus bendruomenės gyvenime netrūko renginių, sporto, žygių, kultūrinių iniciatyvų, susitikimų ir kitų veiklų, kurios subūrė ne tik Balbieriškio gyventojus, bet ir draugus, partnerius bei bendraminčius.
Tačiau gimtadienis – ne vien ataskaitos ir skaičiai. Tą vakarą netrūko muzikos, dainų, šypsenų ir geros nuotaikos. Šventės dalyviai išbandė jėgas viktorinoje, džiaugėsi dovanomis, bendravo prie vaišių stalo ir tiesiog mėgavosi buvimu kartu.
O koks gimtadienis be torto? Šventę vainikavo gimtadienio tortas, žvakutės ir bendras noras – kad „Balbieriškis juda“ ir toliau judėtų pirmyn, augtų, kurtų ir vienytų žmones.
Treji metai jau tapo mūsų bendruomenės istorija. O gražiausia tai, kad ją kuriame visi kartu – savo idėjomis, darbais, buvimu šalia ir noru, kad Balbieriškyje būtų gera gyventi, susitikti ir veikti.
Ačiū visiems, kurie šventė kartu, kurie buvo šalia per šiuos trejus metus ir kurie prisidėjo prie bendruomenės veiklų. Tegul ketvirtieji metai atneša dar daugiau susitikimų, naujų idėjų ir gražių bendrų istorijų!
Bendruomenės „Balbieriškis juda“ informacija
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