„Mylinčių širdžių giesmės“ suskambo Pakuonyje

Yra akimirkų, kai žmogaus širdis trokšta ne kalbėti, o giedoti. Giedoti apie tai, kas brangiausia – apie tikėjimą, meilę, dėkingumą, viltį ir žmogaus gyvenimo kelią. Būtent tokiai bendrystei buvo skirtas regioninis sakralinės muzikos festivalis „Mylinčių širdžių giesmės“, surengtas Pakuonio Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną.
Į festivalį susirinko kolektyvai iš įvairių vietovių – skirtingi balsais ir gyvenimo patirtimis, tačiau visus jungė vienas bendras dalykas – meilė giesmei ir noras ja dalytis.
Festivalyje dalyvavo vokaliniai ansambliai iš Samylų, Taurakiemio, Naujosios Ūtos, Dovainonių, Virbalio, Vilkaviškio, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, LASS Prienų rajono filialo.
Kiekvienas kolektyvas savo giedojimu kūrė ypatingą atmosferą, kurioje norėjosi sustoti, įsiklausyti ir pabūti kartu.
Susirinkusiuosius pasveikino Prienų savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Pakuonio seniūnas Antanas Keturakis, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė, Pakuonio parapijos klebonas Rolandas Judeikis.
Renginio organizatoriai padėkojo visiems festivalio dalyviams, vadovams ir klausytojams, kurie savo buvimu kūrė šį ypatingą susitikimą, taip pat renginio vedėjui, Pakuonio laisvalaikio salės renginių organizatoriui Audriui Gelčiui, klebonui Rolandui Judeikiui, seniūnui Antanui Keturakiui, pagalbininkams Edvardui Bingeliui ir Antanui Dagiliui, fotografei Gabijai Gudauskaitei.
„Mylinčių širdžių giesmės“ – tai ne tik festivalio pavadinimas, bet ir gražus priminimas, kad kol žmogaus širdyje gyvena meilė, tikėjimas ir viltis, tol joje skamba giesmė, – rašoma Pakuonio laisvalaikio salės feisbuko įraše.
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