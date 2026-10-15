Metai nubėgo, prisiminimai liko

15 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Dar žydi ir džiugina gėlės, medžių lapai spalvas keičia lėtai, matyt, ruduo nori „atsiprašyti“ už vėsoką ir drėgną vasarą. Tad gražų spalio trečiosios rytą po 55-erių metų susitikome mes, būrelis buvusių Prienų vidurinės mokyklos abiturientų.
Labai dėkojame mokyklos muziejaus darbuotojai už galimybę pasivaikščioti koridoriais, aplankyti savo buvusią klasę, atpažinti tą vietą, kur stovėjo suolas. Dabar čia informatikos kabinetas, suolų nebėra. Pasikeitė klasė, pasikeitėme ir mes. Anksčiau susitikę kalbėdavome apie mokslą, darbą, vaikus. Lizdai ištuštėjo, dabar gi džiaugiamės anūkais, jų gyvenimais, pagalba ir meile. Deja, vis daugiau draugų, mokytojų tenka pagerbti tylos minute. Tad labai džiaugiamės, kad mūsų 11b klasės auklėtoja Veronika Beliūnienė dar labai smagi, guvi, nors netrukus švęs ypatingą – 90-ties metų jubiliejų. Ne vienas iš mūsų pasisėmėme iš jos trykštančio gyvenimo džiaugsmo, geros nuotaikos.
Susitikdavome kas penkerius metus, bet kažkas pasiūlė nelaukti tiek, pasimatyti dažniau. Gal tikrai? Pasak poetės: „Išmokim vertinti minutę/Mylėt gyvenimą labai/Nes mes jame dar galim būti/Kur skamba rytmečio garsai“.
Danutė Marčiulionienė

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