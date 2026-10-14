Vėžionių bendruomenėje „Topolis“ – šilta ir prasminga Pagyvenusių žmonių dienos šventė

Spalio 2-ąją Vėžionių bendruomenė „Topolis“ jaukiai ir prasmingai paminėjo Nacionalinę pagyvenusių žmonių dieną. Į šventinį susibūrimą susirinko gausus būrys vėžioniškių, norėjusių pabūti kartu, pasidalinti šypsenomis, gera nuotaika ir maloniomis akimirkomis.
Susirinkusiuosius pasveikino bendruomenės pirmininkė Irma Kereišienė. Ji pasidžiaugė gausiu dalyvių būriu, pasveikino visus su Pagyvenusių žmonių diena ir palinkėjo stiprios sveikatos, šviesių dienų bei kuo daugiau gražių akimirkų.
Šventė tapo įgyvendinamo projekto „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“ dalimi. Jos metu vyko bendruomenės viktorina tokiu pačiu pavadinimu, o šį kartą dalyviams teko pasinerti į Lietuvos pažinimo kelionę – viktorinos tema buvo „Pažink Lietuvą“.
Prieš prasidedant viktorinai dalyviams buvo įteiktos atminimo dovanėlės – kalendoriai su bendruomenės logotipu. Vėliau susirinkusieji pasiskirstė į komandas ir kibo į užduotis. Dalyviai noriai įsitraukė į žaidimą, tarėsi, prisiminė Lietuvos istorijos, geografijos ir kalbos žinias, svarstė galimus atsakymus ir spėliojo. Netilo diskusijos, netrūko juoko, džiaugsmo, nuostabos ir azarto. Visos komandos pasirodė labai panašiai, todėl viktorinos kova buvo atkakli ir įtraukianti iki pat pabaigos.
Po smagios protų mankštos visi dar neskubėjo skirstytis. Dalyviai vaišinosi arbata, Birutės Bartkuvienės iškeptu gardžiu pyragu ir atsineštais skanėstais. Prie bendro stalo tęsėsi pokalbiai, dalijimasis įspūdžiais ir nuoširdus bendravimas.
Ši popietė dar kartą priminė, kad svarbiausia – ne tik sukauptos žinios ar teisingai atsakyti klausimai, bet ir galimybė susitikti, pabūti drauge, pasidalinti šiluma bei dėmesiu. Juk bendrystė, nuoširdus bendravimas ir gražios akimirkos yra didelė gyvenimo dovana.
Laikas prabėgo nepastebimai, tačiau šventinė nuotaika, šypsenos ir patirti įspūdžiai dar ilgai išliks dalyvių atmintyje.
Projektą „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“ remia Prienų rajono savivaldybė, projekto partneris – Vėžionių biblioteka.
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