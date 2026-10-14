Konkuruoti rinkoje padeda ir „Kokybės“ ženklas

Specializuoto sodininkystės ūkio šeimininkė Rasa Skučienė konkurso vertinimo komisijos narius pasitiko savo valdų širdyje – soduose.
Prieš šešiolika metų sodintas sodas jau subrendęs. Jame auga dvylikos veislių obelys, kriaušės. Būtent jos žymi veiklos pradžią. Dabar sodo darną dar papildo braškių, šilauogių, sausmedžių bei aviečių plotai. Tad darbų čia netrūksta nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens – nuo genėjimo, tarpueilių šienavimo, vaisių ir uogų skynimo, „dalybų“ su paukščiais, rūšiavimo iki realizacijos. Juo labiau, kad ūkyje daug dėmesio skiriama tvarios augalininkystės standartams.
Rasos Skučienės ūkis yra sertifikuotas išskirtinės kokybės ženklu „Kokybė“, kurio pagrindiniai reikalavimai – griežta gamybos kontrolė ir minimali aplinkos traša. Jį pelnyti nebuvo ir nėra lengva, bet pastangos ir darbas padėjo užsiauginti klientų pasitikėjimą. Didžiumą ūkyje užaugintų sodo gėrybių sumaniai besitvarkantys sodų ir uogynų šeimininkai parduoda ūkininkų turgeliuose, nemaža dalis pirkėjų – nuolatiniai klientai. Ūkyje yra įrengta saugykla su reikiama įranga, joje vaisiai išlaiko iki pavasario.
Rasos Skučienės ūkis yra pavyzdys, kaip šeimos valdomas vidutinio dydžio ūkis gali sėkmingai konkuruoti rinkoje, orientuodamasis išskirtinai į trumpąją tiekimo grandinę – nuo lauko iki stalo…
Ramutė Šimukauskaitė
- 2026 m. spalio mėn. 10 d. 13 val. kviečiame visus į ąžuoliukų šventę „Šlama ąžuolų giraitė“, kuri vyks Piliakalnio bendruomenės centre (Šilavoto sen.). Ąžuoliukai laukia savo šeimininkų ir visų, kuriems miela buvusi Piliakalnio mokykla.
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