Kelių ir gatvių priežiūra – vienas iš Prienų rajono savivaldybės prioritetų

Kelių ir gatvių būklė – viena iš sričių, kuriai Prienų rajono savivaldybė skiria ypatingą dėmesį. Geras susisiekimas yra svarbus ir Prienų miesto, ir seniūnijų gyventojams, todėl nuosekliai investuojama į kelių ir gatvių atnaujinimą, jų dangos kokybės gerinimą, eismo saugumą ir patogesnę kasdienę gyventojų aplinką.
Kapitalinio remonto darbai
Šiuo metu jau užbaigti kapitalinio remonto darbai ir įrengta nauja asfalto danga Jiezno seniūnijos Dukurnonių kaimo Liepų gatvėje bei Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaimo Sodų gatvėje. Tai konkretūs darbai, kurie jau šiandien gerina gyventojų susisiekimo sąlygas.
Kapitalinio remonto darbai vyksta keliuose Prienų rajono objektuose. Veiverių seniūnijoje atnaujinamos Skriaudžių kaimo Vilties ir Sodų gatvės. Darbai vyksta ir Prienų miesto bei Prienų seniūnijos teritorijoje – Ignacavos kaime atnaujinama Rasos gatvė, kurios dalis patenka ir į miesto teritoriją. Šiame objekte darbus planuojama užbaigti iki 2027 m. vasaros pradžios. Tikimasi, kad iki vasaros bus užbaigti ir šiuo metu atliekami Veiverių miestelio Kaštonų gatvės dalies remonto darbai.
Pakuonio seniūnijoje, Pakuonio kaimo kelyje Sodų g. – Sodų g. 3A, jau įrengta asfalto danga. Šiuo metu čia atliekami likę baigiamieji darbai.
Infrastruktūros atnaujinimo darbai
Vyksta Prienų miesto Stadiono mikrorajono pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai, kuriuos planuojama užbaigti iki 2027 m. vasaros pradžios.
Jau atnaujinta ir Išlaužo seniūnijos, Išlaužo kaimo Žemaitės ir Šventupės gatvių asfalto danga. Šiuo metu dar vykdomi baigiamieji darbai.
Darbų sąrašas tuo nesibaigia. Šiais metais planuojama atlikti paprastojo remonto darbus automobilių stovėjimo aikštelėje Juozo Zdebskio g. ir Kęstučio g. sankryžoje, prie Prienų bažnyčios. Ši aikštelė seniai laukia remonto.
„Šios aikštelės klausimas tikrai nėra naujas. Apie jos būklę ir būtinybę remontuoti kalbėta ne vienerius metus, buvo ieškoma sprendimų, kalbėtasi su šalia aikštelės esančiame pastate veikiančiais verslais, kuriems buvo išnuomota dalis aikštelės. Tačiau ilgą laiką reikalai iš vietos nepajudėjo. Dabar pagaliau radome galimybę perimti sklypą savivaldybės nuosavybėn ir šį darbą įgyvendinti. Manau, kad tai svarbus pokytis ir gyventojams, ir visiems, kurie naudojasi šia miesto dalimi. Kartais tokie, atrodytų, nedideli infrastruktūros objektai žmonėms yra ne mažiau svarbūs nei dideli projektai“, – sako meras Alvydas Vaicekauskas.
Dėmesys ir viešojo transporto infrastruktūrai
Dėmesys skiriamas ir viešojo transporto infrastruktūrai bei eismo sąlygų gerinimui. Jau patvirtinti techniniai aprašai, o viename iš objektų pradėtos rangos darbų pirkimo procedūros. Artimiausiu metu planuojama valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė įrengti autobuso laukimo paviljoną ties Vartų kaimu (kairėje kelio pusėje Prienų kryptimi). Autobusų laukimo paviljonus numatoma įrengti ir valstybinės reikšmės kelyje Nr. 189 Prienai–Skriaudžiai ties Klebiškio kaimu (abiejose kelio pusėse).
Kelių ir gatvių tvarkymas yra tęstinis darbas. Vienais metais galima sutvarkyti vienus objektus, kitais – kitus, tačiau tikslas išlieka tas pats – palaipsniui gerinti viso Prienų rajono susisiekimo infrastruktūros būklę, kad gyventojams būtų saugiau, patogiau ir kokybiškiau pasiekti namus, darbą, ugdymo įstaigas ar kitas svarbias vietas.
Prienų rajono savivaldybės informacija