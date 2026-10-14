Kai kalba tampa tiltu į Europą: Prienuose mokiniai mokėsi išgirsti, suprasti ir diskutuoti

Ar mokėti užsienio kalbą reiškia tik taisyklingai kalbėti ir rašyti? O gal kalba yra kur kas daugiau – gebėjimas išgirsti kitą, suprasti skirtingą požiūrį, argumentuoti, diskutuoti ir net nesutariant išlikti pagarbiems? Būtent tokią Europos kalbų dienos prasmę rugsėjo 25-ąją Prienų „Žiburio“ gimnazijoje atrado mokiniai, susirinkę į protų kovas „Kalba jungia: Išgirsk, Suprask, Diskutuok“.
Rugsėjo 25 d. gimnazijos erdvėse susitiko ne tik skirtingos kalbos. Susitiko skirtingos mokyklos, patirtys, nuomonės ir jauni žmonės, kuriems Europa – ne vien geografinė sąvoka ar vadovėlio tema. Ji atsiskleidė per gebėjimą kalbėtis, bendradarbiauti, gerbti kitą žmogų, kritiškai vertinti informaciją ir drąsiai išsakyti savo poziciją. Europos kalbų diena visoje Europoje minima rugsėjo 26-ąją, primenant žemyno kalbinę ir kultūrinę įvairovę bei mokymosi visą gyvenimą svarbą. Tačiau Prienų „Žiburio“ gimnazijos organizatorės ekonomikos mokytoja metodininkė bei MEPA vyriausioji ambasadorė Laima Raudonikienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Barkauskienė nusprendė pažvelgti plačiau – kalbą susieti su pilietiškumu, europietiškumu, demokratinėmis vertybėmis, žmogaus teisėmis ir kritiniu mąstymu. Būtent ši mintis lydėjo visą renginį: šiandien neužtenka vien mokėti svetimą kalbą – svarbu turėti ką pasakyti, gebėti pagrįsti savo nuomonę ir išgirsti kitą.
Protų kovų pavadinimas nebuvo atsitiktinis. „Išgirsk. Suprask. Diskutuok.“ – trys žodžiai tapo trimis renginio etapais ir kartu savotiška šiuolaikinio jauno europiečio kompetencijų formule. Pirmajame etape „Išgirsk“ mokiniai žiūrėjo vaizdo medžiagą aktualia pilietine ir europine tema. Čia reikėjo ne tik atidžiai klausytis, bet ir gebėti atsirinkti esminę informaciją, ją suprasti bei atsakyti į pateiktus klausimus. Tai buvo užduotis, kurioje svarbus tapo ne informacijos kiekis, o gebėjimas ją suvokti ir įvertinti. Antrasis etapas „Suprask“ patikrino anglų kalbos žinias ir klausymo gebėjimus. Dalyviai turėjo taisyklingai užrašyti anglų kalba tariamus žodžius bei išversti juos į lietuvių kalbą. Atrodytų – klasikinė kalbinė užduotis, tačiau varžybų azartas ir komandinis darbas pavertė ją tikru iššūkiu. Daugiausia drąsos pareikalavo trečiasis etapas – „Diskutuok“. Jo metu mokiniai anglų kalba argumentavo savo poziciją, reagavo į oponentų mintis ir turėjo parodyti ne tik kalbos mokėjimą, bet ir diskusijos kultūrą. Pagrindinė diskusijos tema – „Learning languages is not only about communication – it is about becoming a better European citizen“ – kvietė svarstyti, ar kalbų mokymasis padeda tapti sąmoningesniu Europos piliečiu. Čia nebuvo vieno vadovėlinio atsakymo. Reikėjo mąstyti, argumentuoti, išgirsti priešininko nuomonę ir gebėti pagarbiai nesutikti. O tai – įgūdžiai, kurių reikia ne tik mokyklos suole. Jie tampa vis svarbesni visuomenėje, kurioje kasdien susiduriame su didžiuliu informacijos srautu, skirtingomis nuomonėmis, dezinformacija ir būtinybe atsakingai priimti sprendimus.
Renginys sukvietė gausų būrį mokinių ir mokytojų. Į Prienų „Žiburio“ gimnaziją atvyko komandos iš Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos, Prienų r. Suvalkijos gimnazijos Veiverių Tomo Žilinsko skyriaus, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bei Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus. Kartu varžėsi ir renginio šeimininkai – Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai.
Todėl ši diena tapo ne vien varžybomis dėl taškų. Ji suteikė galimybę skirtingų mokyklų jaunuoliams susitikti, bendradarbiauti, išbandyti save neįprastose situacijose ir pamatyti, kad kalba gali būti bendras vardiklis, sujungiantis skirtingus žmones. Renginio ritmą papildė ir kalbinę Europos įvairovę priminė muzikinės bei kūrybinės pertraukos. Po užduočių skambėjo vokiečių ir prancūzų kalbos, o tai protų kovas pavertė ne vien konkursu, bet ir maža kelione po daugiakalbę Europą.
Svarbią renginio dalį prisiėmė ir patys Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai. Protų kovas vedė MEPA – Mokyklos–Europos Parlamento ambasadorės – jaunesnieji ambasadoriai Miglė Žukauskaitė ir Vilius Andriuškevičius. MEPA komandos nariai taip pat padėjo užtikrinti sklandžią ir sąžiningą užduočių eigą, rinko komandų darbus ir talkino organizatoriams. Tai dar kartą parodė, kad pilietiškumo neįmanoma išmokti vien iš teorijos. Jis formuojasi tada, kai jaunas žmogus gauna progą imtis atsakomybės, organizuoti, kalbėti viešai, bendradarbiauti, priimti sprendimus ir pats tapti veiklos kūrėju.
Renginį stebėjo ir dalyvių pasirodymus vertino komisija. Komisijos pirmininkė – Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės Jūratė Grybauskienė ir Vilija Gustaitytė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Mučekienė. Į renginį taip pat atvyko Prienų rajono savivaldybės, Prienų švietimo pagalbos tarnybos, gimnazijos administracijos ir ugdymo įstaigų atstovai.
Po trijų etapų, azartiškų užduočių ir argumentų kovų paaiškėjo stipriausios komandos.
I vietą iškovojo Prienų „Žiburio“ gimnazijos komanda „LANGUAGE WARRIORS“.
II vieta atiteko Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos komandai „BRANIACS“.
III vietą pelnė Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus komanda „MAUMEDIS“.
Tačiau šios protų kovos turėjo ir kitą, taškais neišmatuojamą rezultatą. Mokiniai iš renginio išsinešė patirtį, kad kalba nėra vien taisyklės, žodynas ar taisyklingai parašytas žodis. Ji suteikia galimybę pažinti kitą žmogų, jo kultūrą ir požiūrį. O Europa savo stiprybę kuria būtent iš kalbų, kultūrų, patirčių ir nuomonių įvairovės. Tokia mintimi baigėsi ir pats renginys – svarbiausia mokėti vieniems kitus išgirsti, suprasti ir diskutuoti. Tokie renginiai įrodo, kad apie Europą, demokratiją ar pilietiškumą galima kalbėti kitaip – ne vien per datas, institucijų pavadinimus ar teorines sąvokas. Europa tampa suprantama tada, kai jos vertybės yra patiriamos praktiškai: kai mokomės išklausyti, kai gerbiame skirtingą nuomonę, kai argumentuojame, kai bendradarbiaujame ir kai prisiimame atsakomybę. Būtent todėl Europos kalbų diena Prienų „Žiburio“ gimnazijoje tapo kur kas daugiau nei užsienio kalbų švente. Ji tapo jauno žmogaus balso, kritinio mąstymo, europietiškos bendrystės ir demokratinio dialogo švente.
Nuoširdi padėka skirta visoms renginyje dalyvavusioms komandoms ir jas parengusiems mokytojams, vertinimo komisijai, svečiams, kolegoms, mokiniams ir visiems, prisidėjusiems prie renginio kūrimo. Už palaikymą ir indėlį į prasmingą jaunimo veiklą organizatoriai dėkoja renginio rėmėjams Jauniui ir Dovilei Mališauskams, Deividui Dargužiui ir Jovydui Juocevičiui.
Europos kalbų dienos protų kovas „Kalba jungia: Išgirsk, Suprask, Diskutuok“ organizavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos ekonomikos mokytoja metodininkė, MEPA vyresnioji ambasadorė Laima Raudonikienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Barkauskienė.
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