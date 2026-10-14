„Apkabinu širdimi“ – Popietė tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti

Spalio 2-osios popietę Skriaudžių laisvalaikio salėje jaukiai paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Popietė „Apkabinu širdimi“ subūrė gausų būrį senjorų. Čia netrūko šypsenų, šiltų žodžių, muzikos, poezijos ir nuoširdaus buvimo drauge.
Susirinkusiuosius sveikino ir mintimis dalijosi LR Seimo Pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis ir administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas ir jo pavaduotoja Joana Kėvalienė.
Gražaus sutapimo dėka tą dieną savo 80-ąjį jubiliejų minėjo Veiverių gyventoja, tautodailininkė Gražina Berezun. Jubiliejinę sukaktį vainikavo ne tik šilti sveikinimai, bet ir galimybė visiems pasigrožėti jos kuriamais nuostabiais šiaudiniais sodais, angeliukais ir kitais rankų darbo kūriniais, kurių kiekvienas savyje talpina savą istoriją.
Saulėtą ir šiltą popietę susirinkusiems senjorams puikią nuotaiką kūrė muzikinius kūrinius atlikę Prienų meno mokyklos Veiverių A. Kučingio filialo mokiniai, šiluma ir jaukumu orą užtvindė Veiverių krašto poečių Vilytės Stelmokienės ir Alvyros Sventickienės eilės. Muzikinius kūrinius senjorams dovanojo netikėtai apsilankęs ir staigmena tapęs Kęstutis Barzdaitis ir Kalvarijos instrumentinis ansamblis „Gija“. Skambėjo muzika ir poezija, o kartu su jomis – prisiminimai ir istorijos.
Šiltų emocijų renginiui suteikė ir dovanos. Kiekvienam senjorui dovanėlę – kruopščiai pasiūtą medžiaginį maišelį – įteikė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Skriaudžių bibliotekos bibliotekininkė Ramunė Celiešienė. Maišeliai – su paslaptimi. Krepšelius bibliotekai padovanojo nuostabi moteris, norėjusi išlikti nežinoma, tačiau jos rankų šilumą ir gerumą tikrai pajuto kiekvienas iš apdovanotųjų. Savo sukurtu 2027 metų kalendoriumi susirinkusiuosius pradžiugino Pijus Brazauskas.
Ypatingą vietą šioje popietėje užėmė laikas. Skriaudžių buities muziejus renginio dalyvius pakvietė į ekskursiją po Kalendorių ekspoziciją, pristatė interaktyvių veiklų edukaciją „O kaip seniau?“. Ir svarbiausia – ragino stabtelėti prie „Senų laikrodžių“ parodos.
Kartais užtenka vieno seno laikrodžio, kad į atmintį sugrįžtų prisiminimai. Jis primena vaikystės namus, senelių virtuvę, šventes, kasdienį gyvenimą ir žmones, kurių galbūt jau nebėra šalia. Būtent tokiais prisiminimais penktadienio popietę Skriaudžių laisvalaikio salėje dalijosi susirinkę senjorai, žvelgdami į jau netiksinčius laikrodžius.
Ši paroda ypatinga. Jos eksponatai atkeliavo ne iš muziejaus fondų. Juos paskolino Skriaudžių ir aplinkinių vietovių gyventojai, prisijungę prie muziejaus iniciatyvos „Muziejus prasideda nuo bendruomenės. Kurkime muziejų kartu“. Kiekvieną mėnesį muziejuje pristatoma vis nauja paroda, kurios eksponatus kviečiami paskolinti patys gyventojai. Taip į muziejų atkeliauja daiktai, ilgai saugoti šeimų namuose. Daiktai, kurie galbūt neatrodė ypatingi, kol neatsirado proga pažvelgti į juos iš naujo.
Skriaudžių buities muziejus dėkoja visiems, kurie atvėrė savo namų duris istorijai ir paskolino laikrodžius parodai: Elvyrai Alaburdienei, Vilmai Nekrošienei, Birutei Kazakevičienei, Ramunei Celiešienei. Ir dabar galima drąsiai pasakyti, kad muziejus iš tiesų prasideda ne nuo pastato, o nuo žmogaus, kuris pasako: „Štai daiktas, kurį saugojo mano šeima. Noriu, kad jį pamatytų ir kiti.“
Jaukią penktadienio popietę susirinkusiems senjorams tikrai netrūko to, ko kartais trūksta skubančiame kasdienybės pasaulyje – laiko pabūti kartu, pasikalbėti, prisiminimais sugrįžti į praeitį ir pasidžiaugti žmogumi, jo kūryba ir gyvenimo patirtimi.
Kristina Pažėrienė,
Skriaudžių buities muziejaus muziejininkė
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