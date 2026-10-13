Sutikite ir šimtąjį jubiliejų gražiame artimųjų, draugų būryje!

13 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Tėviškėje, Trečionių kaime, ant savo žemės, kurią visą gyvenimą labai mylėjo, Albinas Jankauskas rugsėjo 28 dieną pasitiko garbingą 90-ąjį savo gyvenimo rudenį. Gražus Albino ruduo. Tuo įsitikino ir bendruomenišką jubiliatą pasveikinti, pagerbti atvykusios Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė ir seniūnijos darbuotojos. Seniūnijos moterys jam linkėjo stiprios sveikatos, nuoširdžios artimųjų meilės, ilgų gyvenimo metų ir mielai stabtelėjo akimirkai drauge su jubiliato žmona Alvyra, dukra Dalia.
Anot seniūnės, Alvyra ir Albinas Jankauskai visada buvo aktyvūs seniūnijos renginiuose, priklausė Stakliškių bažnyčios tarybai, buvo veiklūs ir bendruomeniški, visada svetingi, vaišingi. Alvyra iš netolimų Anglininkų atitekėjo į Albino tėviškės namus, kartu susilaukė trijų dukrų – Dalios, Vilijos, Vaidos. Dabar juos džiugina keturi anūkai, du proanūkiai.
Beje, Jankauskai dar paauglius į savo šeimą iš Jiezno globos namų priėmė Andrių ir Jurgitą, kuriuos augino ir mylėjo kaip savo vaikus. 2011 metais Alvyra gavo Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko Dėkingumo nominaciją už pagalbą, už tai, kad globotinius išleido į gyvenimą. Jurgita iš tolimos Amerikos rūpinasi „kaip tėtukams sekasi“, o Andrius čia, Lietuvoje. Su abiem ryšys nenutrūkęs, kuo ir džiaugiasi abu. Džiugina Alvyrą su Albinu visi, kas užsuka, paskambina. Drauge pasidžiaugia ir tuo, kad nuo seno skaito laikraštį „Gyvenimas“, laukia ir eina parsinešti, kas tapo jų ritualu.
Praeityje jie abu sunkiai dirbo, mylėjo žemę, Albinas ypač vertino arklius, juos augino, mokė. Išsaugojęs ir nuotrauką, kurioje šeimininkas su brangiausiais jam Bėriu ir Sarte. Myli juodu gyvenimą. Smagiai artimųjų būryje atšventė Albino jubiliejų. Pasak jo, „kap dabar gerai gyvent, o kad dar pagyvent, motin, vaikai užauginti, dirbt nereikia, gyvenimas gražus“.
Per visas didžiąsias metų bei šeimos šventes visi iki šiol draugėn susirenka pas Alvyrą ir Albiną Jankauskus į Trečionis, kur viskas labai tikra, kur šilti vaikystės namai ir tėveliai laukia. Susėda prie bendro ilgo stalo ir viliasi, kad jis tik ilgės…
Taigi, tegu ir šimtąjį savo jubiliejų minėdamas gerbiamas Albinas sukviečia visą plačią giminę, o gal dar ir seniūnė bus ta pati, kitos darbuotojos. Lai tęsiasi graži visų bendrystė, draugystė ilgai ilgai – ir gražiais rudenimis, ir žydinčiais pavasariais… Palaimingas dienas telydi Dievo palaima!

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