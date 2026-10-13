Stanislovui Žvirgždui – 85-eri!

„Žiūri į Stanislovo Žvirgždo peizažus ir matai kitokią Lietuvą todėl, kad juose nėra civilizacijos požymių – elektros stulpų, asfaltuotų kelių, mūrinių namų. Natūralusis Stanislovas Žvirgždas reikalauja įsigilinimo, jo peizažai atgaivina matymą ir jausmą, kad esmė gali glūdėti ir ten, kur lyg ir nėra nieko dramatiško. Viskas lyg ir apčiuopiama, konkretu, bet kartais ir superrealu. Vanduo jo fotografijose kupinas slėpinių. Upeliai virsta duburiais, mažais ežerėliais, „ašara Dievo aky“. Horizontas išsilenkia. Mažame Lietuvos plotelyje sutelpa visa planeta,“ – Skirmantas Valiulis.
Šiais metais, minint Stanislovo Žvirgždo 85-ąjį jubiliejų, kviečiame prisiminti jo gyvenimo ir kūrybos etapus. Fotomenininkas gimė 1941 metų rugsėjo 13 dieną Balbieriškyje, Prienų rajone. 1960–1961 metais S. Žvirgždas studijavo istoriją Vilniaus universitete, tačiau studijų nebaigė – buvo nuteistas už antisovietinę veiklą: trispalvės vėliavos iškėlimą Vasario 16-ąją ant Trijų kryžių kalno. Mordovijos lageryje kalėjo ketverius metus (nuo 1961 iki 1965 m.). Grįžęs į Vilnių kurį laiką dirbo elektriku, o vėliau tapo buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato „Paslauga“ fotografu. 1972 metais baigė fotografijos studijas Menų neakivaizdiniame liaudies universitete Maskvoje. Tais pačiais metais S. Žvirgždas buvo priimtas į Lietuvos fotomenininkų sąjungą, kurioje fotografu menininku dirbo iki 1992 metų, o 1992–1996 metais buvo šios sąjungos pirmininkas.
Per savo kūrybos laikotarpį fotomenininkas surengė per 110 individualių parodų, o jo darbai įvertinti daugiau nei 200 apdovanojimų. Stanislovas Žvirgždas žinomas ne tik kaip fotografijos praktikas, bet ir kaip aktyvus fotografijos istorijos tyrinėtojas. Jis parašė daugiau nei 350 straipsnių fotografijos teorijos ir istorijos temomis bei išleido nemažai autorinių ir pažintinių leidinių, tokių kaip: „Fotografijos slėpiniai“ (2 knygos, 2002–2006 m., kartu su Skirmantu Valiuliu), „Lietuviški peizažai“ (2004 m.), „Šviesoraščiai: iš fotografo užrašų“ (2021 m.) ir kt.
Karjeros pradžioje S. Žvirgždas išbandė reportažo žanrą, tačiau greitai atrado tikrąjį pašaukimą – panoraminį Lietuvos peizažą ir miestovaizdžius. Jano Bułhako1 suformuota „tėvynės fotografijos“ (lenk. fotografia ojczysta) filosofija tapo pamatine ašimi, subrandinusia subjektyvų Stanislovo Žvirgždo žvilgsnį į Lietuvos kraštovaizdį. S. Žvirgždas ne šiaip žavėjosi šia filosofija – jis pats išvertė pamatinius J. Bułhako teorinius tekstus, giliai perėmė jo idėjas ir pritaikė jas moderniam XX a. pabaigos kontekstui. Stanislovo Žvirgždo fotografijoms būdinga ramybė, gamtos ir istorinės architektūros dermė. Autoriaus vizitine kortele tapo plačios panoramos, leidžiančios viename kadre suvaldyti didingą erdvę, žemės reljefą ir gamtos ritmą. Nemažai įtakos S. Žvirgždo kūrybai turėjo ir piktorializmo2 judėjimas. Menininko darbai dažnai lyginami su tapyba: subtilūs tonų perėjimai, rūkas, šviesos ir šešėlių žaismas nuotraukose sukuria ne kasdienišką, o mistišką, idealizuotą Lietuvos vaizdinį.
Stanislovo Žvirgždo kūrybinį palikimą geriausiai reprezentuoja keletas net dešimtmečius plėtotų fotografijų ciklų:
• „Lietuviški peizažai“ (nuo 1973 m.) – tai fundamentaliausia fotografo serija, kurioje nugulė Lietuvos piliakalniai, upių vingiai, miškai ir laukai. Nuotraukose nematyti skubos ar pramonės pėdsakų – jose dominuoja amžinybės ir ramybės jausmas.
• „Vilnia“ (1975–1997 m.) – šiame cikle menininkas fiksavo Vilnios upės slėnio metamorfozes. Upės tekėjimas tampa laiko tėkmės metafora, o aplinkinė gamta harmoningai sugyvena su miesto pakraščiais.
• „Vilniaus panoramos“ (nuo 1997 m.) – S. Žvirgždo Vilnius yra ne triukšmingas barokinis miestas, o paslaptinga, rūke paskendusi sostinė. Fotografuodamas iš aukštesnių taškų (pavyzdžiui, Pūčkorių ar Antakalnio kalvų), jis sukuria poetišką, architektūriškai subalansuotą miesto portretą.
• „Kiemai“ (1980 m.) ir „Vilnijos peizažai“ (nuo 1998 m.) – šios serijos papildo jo geografinius ieškojimus, siaurinant žvilgsnį iki jaukių, paslėptų senamiesčio erdvių, arba plečiant jį į Vilniaus krašto tolius.
Kviečiame pasigrožėti Stanislovo Žvirgždo fotografijomis Prienų krašto muziejaus rengiamoje parodoje, kuri veiks muziejuje 2026 metų spalio 13–31 dienomis.
Straipsnį parengė
Svaja Gudžiūnienė,
Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė
Rengiant straipsnį naudotasi šiais šaltiniais:
https://www.7md.lt/daile/2016-11-18/Stanislovo-Zvirgzdo-fotografine-ramybe
https://www.15min.lt/media-pasakojimai/fotomenininkas-stanislovas-zvirgzdas-sukurti-peizaza-atsispirti-banalybei-1372
https://www.photography.lt/lt/lfs-nariai/item/294.html
https://www.vle.lt/straipsnis/stanislovas-zvirgzdas/
https://vilniausgalerija.lt/autorius/stanislovas-zvirgzdas/
https://kolekcija.mo.lt/lt/Authors/43314
https://miestunaujienos.lt/vilniaus-vaizdus-iamzines-zvirgzdas-mini-85-meti/
1 Bułhak Jan (Janas Bulhakas) fotografas. 1897–99 studijavo filosofiją Jogailos universitete Krokuvoje. Apie 1910 Dresdene mokėsi fotografijos pas H. Erfurthą. 1912 atidarė fotografijos ateljė Vilniuje (1944 sudegė su apie 30 000 negatyvų; dalis išliko), magistrato užsakymu pradėjo fotografuoti miesto architektūros paminklus. Nuo 1919 dėstė meninę fotografiją Vilniaus universiteto Dailės fakultete; docentas (1939). 1927 įkūrė Vilniaus fotoklubą (vadovavo jam iki 1939), rengė parodas. 1935–39 su kitais redagavo žurnalus Przegląd Fotograficzny ir Fotograf Polski. 1945 persikėlė į Varšuvą. 1947 įkūrė Lenkijos fotomenininkų sąjungą, jai vadovavo iki mirties.
2 Piktorializmas (lot. pictor – tapytojas), 1886–1920 meninės fotografijos kūrėjų judėjimas Anglijoje, vėliau Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Siekta fotografijos, kaip nepriklausomo meno, pripažinimo, stengtasi ją priartinti prie dailės, kad kūriniai būtų panašūs į pieštuku, anglimi arba ant litografinio akmens sukurtus grafikos kūrinius.