Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriuje vyko popietė „Mano metai, mano turtas“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
Susitikimo metu netrūko pokalbių, nes skambėjo gyvenimo patirtis. Dalyviai dalijosi gyvenimo patirtimi, išmintimi, džiaugsmais ir prisiminimais. Džiaugėsi galimybe skirti daugiau laiko sau, savo pomėgiams ir žinoma, knygoms. Ne vienas prisipažino, kad dabar gali skaityti į valias ir rinktis tas knygas, kurioms anksčiau, aktyviai dirbant, pritrūkdavo laiko. Vieni dalijosi mintimis apie atrastą laisvę ir galimybę pagaliau gyventi savo ritmu, kiti su šypsena pripažino norintys sugrįžti į jaunystės dienas. Juk metai – tai ne tik prabėgęs laikas, bet ir sukaupta išmintis, brangūs prisiminimai bei galimybė dar kartą atrasti save.
Ši popietė buvo ypatinga ir tuo, kad jos metu buvo pasveikinti bei apdovanoti vasaros skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ dalyviai. Jiems įteikti diplomai ir padėkos už aktyvų skaitymą, meilę knygai bei įveiktus iššūkius. Visi akcijos dalyviai, negalėję atvykti į renginį, savo diplomus ir padėkas kviečiami atsiimti bibliotekos Aptarnavimo skyriuje.
Tokie susitikimai suteikia galimybes pabūti kartu, pasidalyti prisiminimais, pasidžiaugti. Juk metai nugyventi su patirtimi, prisiminimais ir meile gyvenimui, yra tikras turtas, o galimybė juo dalytis su kitais – dar viena dovana.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija