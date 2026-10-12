Pramogų ir laisvalaikio organizatoriai „Čiulba ulba“: kaip Lietuvoje pasikeitė pramogų „mados“ per pastaruosius 10 metų?

Per pastarąjį dešimtmetį lietuvių pramogų ir laisvalaikio praleidimo įpročiai pasikeitė iš esmės: šiandien žmonės pramogoms ieško ne tik smagaus laiko, bet ir patirties, kuria norėtųsi dalintis su kitais ir kuri įsimintų ilgam.
Pramogų ir laisvalaikio organizatoriai „Čiulba ulba“ pastebi, kad per dešimt veiklos metų pasikeitė ne tik tai, ką lietuviai renkasi veikti, bet ir kodėl jie renkasi vieną ar kitą pramogą. Itin populiarėja patyriminis ir vietinis turizmas – pramogautojai nori pažinti miestus per garsus, skonius, vaizdus, architektūrą, siekia, kad pramogos sukeltų emocijas ir įspūdžius.
„Čiulba ulba“, atsižvelgdami į pramogautojų poreikius, yra sukūrę išmanius ir įtraukiančius turizmo produktus – orientacinius žaidimus, teminius maršrutus, mergvakarių, gastronominius maršrutus, žygius devyniuose Lietuvos miestuose: Birštone, Kaune, Vilniuje, Druskininkuose, Klaipėdoje, Palangoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kėdainiuose.
Patyriminės pramogos: nuo „ką veiksime?“ iki „ką patirsime?“
Prieš dešimtmetį planuojant laisvalaikį dažnai pakakdavo atsakyti į klausimą, kur nueiti ar ką nuveikti. Šiandien vis svarbesnė tampa pati patirtis – jos atmosfera, originalumas, galimybė į ją įsitraukti ir ja pasidalyti su artimaisiais.
„Per dešimt metų labai pasikeitė lietuvių požiūris į pramogą. Žmonės nebenori būti tik žiūrovais – jie nori dalyvauti, išbandyti, patirti, nustebti. Todėl vis daugiau dėmesio skiriama ne vien programai, bet ir emocijai, kurią žmogus išsineša namo. Pastebime, kad pramogos tapo kaip edukacija, individuali patirtis, renginys su vertingu turiniu“, – sako „Čiulba ulba“ projektų vadovė Dovilė Adamonytė.
Dar vienas ryškus pokytis – didesnis noras išbandyti tai, ko anksčiau Lietuvoje buvo galima rasti gerokai rečiau. Teminės patirtys, netradicinės erdvės, įtraukiantys pasirodymai, neįprasti formatai ir skirtingų žanrų deriniai tapo įprasta laisvalaikio pasiūlos dalimi.
Pasak „Čiulba ulba“ atstovės, šiandien auditorija greičiau pastebi pasikartojančius formatus, todėl pramogų ir laisvalaikio organizatoriams tenka nuolat ieškoti naujų būdų nustebinti:
„Jeigu anksčiau buvo populiarios įmonių teminės šventės, įvairūs protmūšiai, komandos formavimo veiklos, dabar, atsižvelgdami į pramogautojų norus ir naujausias pramogų organizavimo tendencijas, pramogautojus kviečiame pramogauti išmaniai – naudojant mūsų išmaniąją programėlę „ULBA GO“ ir dalyvaujant teminiuose maršrutuose, orientaciniuose žaidimuose skirtinguose Lietuvos miestuose. Itin populiarūs gastronominiai maršrutai – jų metu miestus pramogautojai pažįsta pagal skonius, vietas, kulinarines istorijas, lankydamiesi kultūros, turizmo objektuose“.
Pasirinkę gastronominį maršrutą Birštono kurorte, pramogautojai sužinos, jog Nemuno žuvis šamas – tai Birštono tradicinis patiekalas, Kaune – leisis į kelionę po istorinius tarpukario damų ir džentelmenų pokylius ir iškilmingas vakarienes, Panevėžyje – išgirs „Red Velvet“ deserto istoriją, lankysis istorinėse gastronomijos vietose.
Naujos mergvakarių „mados“ – intelektualūs maršrutai miestuose
Populiarėjant dirbtiniam intelektui, didesnę vertę įgauna autentiškumas – pramogos, į kurias įsitraukia patys žmonės, gyvas buvimas kartu. Gyvos pramogos, renginiai gamtoje, gryname ore, interaktyvios veiklos, muzika, bendravimas ir netikėti potyriai tampa būdu ne tik praleisti laiką, bet ir iš naujo atrasti ryšį su kitais žmonėmis.
„Pastebime, kad žmonėms svarbus ne tik pats renginys. Jie vertina galimybę pabūti kartu, juoktis, nustebti, susikurti istoriją, kurią vėliau dar ilgai prisimins. Kitaip tariant, perkama ne vien pramoga – perkamas laikas ir prisiminimas“, – teigia „Čiulba ulba“ projektų vadovė Dovilė Adamonytė.
Praėjusi vasara buvo gausi mergvakarių įvairiuose Lietuvos miestuose. Pramogų ir laisvalaikio organizatoriai „Čiulba ulba“ pastebi, kad per dešimt veiklos metų keitėsi ir mergvakarių tradicijos. Vis dažniau merginos, rinkdamos mergvakario temą ir pramogas, kreipiasi į profesionalius pramogų organizatorius ir renkasi intelektualias pramogas su užduotimis, su klausimais apie būsimą nuotaiką ir jaunikį. Todėl itin populiarūs „Čiulba ulba“ organizuojami mergvakariai, kurių metu merginos leidžiasi į miestų pažinimo keliones, kartu atlikdamos tik jos skirtas, individualizuotas užduotis. Taip dera tradicijos, įsimintinas laikas ir bendros patirtys.
Ateities planuose – maršrutai užsieniečiams, šmaikščiai pristatantys Lietuvos miestus
Per dešimtmetį keitėsi ir žmonių pasirinkimai. Laisvalaikis vis dažniau planuojamas kaip kelių skirtingų patirčių derinys: renginys, maistas, muzika, kelionė, gamta ar kita veikla gali tapti vienos dienos ar savaitgalio istorijos dalimi.
„Šiandien auditorija gerokai įvairesnė. Skirtingiems žmonėms reikia skirtingų patirčių, todėl universalios pramogos vis mažiau veikia. Organizatorius turi suprasti, kam skirta konkreti patirtis ir kokią emociją ji turi sukurti. Todėl mūsų planuose – sukurti maršrutus užsienio turistams, kurių metu būtų galima pažinti ir atrasti Lietuvos miestus šmaikščiai ir originaliai. Juk kiekvienas miestas pasakoja vis skirtingą istoriją“, – sako Dovilė Adamonytė.
Pramogų ir laisvalaikio organizatorių planuose – maršrutai užsieniečiams, kurių metu, naudojantis išmania programėle „ULBA GO“, svečiai iš užsienio bus kviečiami atlikti užduotis, lankytis turizmo, istorijos, kultūros objektuose, išgirsti unikalias, mažai girdėtas istorijas apie Lietuvos miestus. Užduotys bus parengtos anglų kalba, su geru humoru, šmaikštumu. Tikslas – užsienio turistams padėti pažinti ir patirti miestus per istorijų pasakojimus, netikėtumo efektą, juoką ir geras emocijas.
„Čiulba ulba“ prognozuoja, kad kitais metais dar labiau augs personalizuotų, interaktyvių ir gyvų patirčių paklausa. Žmonės norės ne tik stebėti, bet ir būti istorijos dalimi. Kartu išliks svarbus autentiškumas – kuo mažiau dirbtinumo ir kuo daugiau tikro kontakto su žmonėmis, aplinka bei pačia patirtimi.
Per dešimtmetį pasikeitė pramogų formos, tačiau vienas dalykas išliko tas pats – noras gerai praleisti laiką kartu. Tik šiandien „gerai praleisti laiką“ vis dažniau reiškia ne tiesiog užpildyti laisvą vakarą ar savaitgalį, o patirti kažką, ką norėsis prisiminti ir papasakoti kitiems.