Netektis, kuri paliečia visą Prienų kraštą

Spalio 2 dieną pasiekė skaudi ir netikėta žinia – mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas, aplinkosaugininkas, radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jam buvo 70 metų.
Tai netektis, kuri skaudžiai paliečia ne tik Lietuvos gamtos, kultūros ir žurnalistikos bendruomenę, bet ir Prienų kraštą, su kuriuo Selemoną Paltanavičių siejo ypatingas, nuo vaikystės prasidėjęs ryšys.
Selemonas Paltanavičius gimė Užbaliuose, netoli Skriaudžių. Vaikystės ir jaunystės metai prabėgo šiame krašte – Gudeliuose, Skriaudžiuose, Veiveriuose. Būtent čia, būdamas arti miško, laukų ir gyvosios gamtos, jis išsiugdė meilę gamtai, kuri vėliau tapo viso jo gyvenimo pašaukimu. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje įgytos žinios ir patirtys tapo svarbia jo kelio dalimi.
Šis ryšys su Prienų kraštu jam nebuvo tik prisiminimas apie vaikystę ar mokyklą. Selemonas visada mielai bendravo su šio krašto žmonėmis, čia sugrįždavo, dalijosi savo žiniomis ir patirtimi. Jis lankėsi Prienų krašte kartu su „Nacionalinės ekspedicijos“ kelione Nemunu, o Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos šimtmečio iškilmės jam buvo ypatinga proga sugrįžti į mokyklą, kurioje pats mokėsi. Gimnazijoje jo vardu pavadintas biologijos kabinetas, o Selemonas pats rūpinosi šia erdve ir mokiniams dovanojo knygų bei kitų prasmingų prisiminimų.
Prieniečiai jį ne kartą sutikdavo ir Vilniuje, Tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur“, kur Selemonas visuomet užsukdavo pabendrauti.
„Labai gaila ir esu sukrėstas. Tokia netikėta žinia… Selemonas buvo labai paprastas, šiltas, nuoširdus žmogus. Su juo visada buvo gera bendrauti. Jautėsi, kad jam artimas mūsų kraštas. Pastaraisiais metais kviečiau jį į Vasario 16-osios šventę, į „Dėkingumo“ apdovanojimus. Atsiprašė, kad yra labai užimtas, bet kitais metais pažadėjo atvykti. Labai skaudu, kad to jau nebesulauksime. Koks trapus yra žmogaus gyvenimas…“ – sako Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Prienų kraštui Selemonas Paltanavičius visada liks savas žmogus.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas visų Prienų krašto žmonių vardu reiškia nuoširdžią ir gilią užuojautą Selemono Paltanavičiaus artimiesiems, draugams, kolegoms, Lietuvos gamtos, kultūros, žurnalistikos ir kūrėjų bendruomenei.
Tegul šviesus jo atminimas lieka jo knygose, fotografijose, jo žodžiuose ir gamtoje, kurią jis taip mylėjo ir kurios grožį visą gyvenimą mokė pastebėti kitus.
Prienų rajono savivaldybės informacija
P.S. Nuotraukoje įamžinta akimirka iš susitikimo su meru. Paskutinis šiltas susitikimas su kraštiečiais įvyko vos prieš keletą savaičių Kaune, Knygų mugėje…