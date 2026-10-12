Laikas skuba – neša metus

12 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, bendruomenės „Jiestrakis“ namuose vyko jaukus ir prasmingas renginys „Laikas skuba – neša metus“, subūręs senjorus, bendruomenės narius ir svečius pasidžiaugti bendryste, muzika bei šiltais pokalbiais.
Šventė prasidėjo sveikinimo žodžiais ir nuoširdžiais linkėjimais senjorams, kuriuos išsakė Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė.
Ypatingą muzikinę dovaną susirinkusiesiems dovanojo išskirtinio balso savininkė, solistė Judita Leitaitė ir smuikininkė Paulina Daukšytė-Šereckienė. Jų koncertinė programa pripildė širdis skambančių melodijų, linksmų akimirkų ir gerų emocijų.
Po koncerto dalyviai leidosi į jaukų pašnekesį apie senjorų pomėgius, talentus ir laisvalaikį. Visi su dideliu susidomėjimu apžiūrėjo Verutės Murauskienės, Liudvikos Starapolskienės, Vijoletos Bendoraitytės, Reginos Plutulevičienės, Albinos Liudvikauskienės rankdarbių parodą. Liudvika Starapolskienė pasidalino mintimis apie pomėgį kryželiu siuvinėti paveikslus, kurie reikalauja begalinio kruopštumo ir kūrybiškumo. Kad Liudvika mėgsta ir puoselėja grožį, įrodo ir tai, jog šiemet jos sodyba pripažinta konkurso „Tapkime žydinčia savivaldybe“ nugalėtoja Šilavoto seniūnijoje. Verutė Murauskienė, kurios darbštumas stebina, o nenuilstantis noras kurti džiugina, pasakojo apie auginamus įvairiausius augalus. Pasak jos, tai, ką užsiaugina savo darže bei sode, perdirba ir paverčia sveikuoliškais vaisių ir daržovių gaminiais.
Renginį pratęsė bendruomenės arbatėlė, prie kurios netrūko šiltų pokalbių, šypsenų ir nuoširdaus bendravimo. Verutė Murauskienė visus vaišino sriuba „Duonzupė“, kuri buvo apdovanota Duonos ir ugnies festivalyje, Gardžiausio patiekalo konkurse.
Šis susitikimas priminė, kad metai ne tik skaičiuoja laiką – jie dovanoja išmintį, prisiminimus ir gebėjimą džiaugtis paprastais dalykais. O gražiausios akimirkos gimsta tada, kai esame kartu. Nuoširdžiai dėkojame visiems, taip gausiai susirinkusiems į šį renginį ir prisidėjusiems prie jo organizavimo.
Renginys bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis ir yra ketvirtasis bendruomenės „Jiestrakis“ įgyvendinamo projekto „Visiems ir kiekvienam“ renginys.
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė

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