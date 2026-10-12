Aptarė saugumo problemas ir iššūkius

12 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono savivaldybėje vykusiame pasitarime Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komanda, specialistai, Prienų rajono policijos komisariato viršininkas Andrius Rupeikis, bendruomenės pareigūnės Edita Kubilienė ir Ina Raškevičienė bei seniūnijų seniūnai aptarė situacijų prevenciją rajone ir tolesnes policijos bei Savivaldybės bendradarbiavimo galimybes, siekiant užtikrinti saugesnę gyvenamąją aplinką Prienų krašto žmonėms.
Pareigūnai pristatė rengiamą Situacijų prevencijos planą, kuris grindžiamas seniūnijų, bendruomenių išsakytomis problemomis bei pastebėjimais ir viešos gyventojų apklausos rezultatais. Siekiama išgryninti vietas, kuriose kyla daugiausia rizikų, ir ten kryptingai sutelkti prevencines priemones bei pareigūnų pajėgas. Šiuo metu išskirti keturi rizikos taškai – trys Jiezne ir vienas Veiverių seniūnijoje (kasmet jie keičiasi). Dažniausiai policijos pareigūnai į šias vietas kviečiami dėl smurto, alkoholio vartojimo ir vėlyvu metu keliamo triukšmo.
Pasitarime kalbėta ir apie ugdymo įstaigose kylančius iššūkius, vagystes prekybos centruose Prienuose, alkoholio vartojimą viešosiose vietose, ypač prie viešųjų tualetų Prienų miesto centre ir Revuonos parke, neblaivių vairavimą ir kt. Seniūnai išsakė ir konkrečias problemas savo teritorijose – viešosiose vietose besibūriuojančius asmenis, greičio mėgėjus Kęstučio ir Statybininkų gatvėse Prienuose, keturračių vairuotojus, gadinančius miško kelius, taip pat kitus gyventojų saugumui įtakos turinčius pažeidimus.
Meras A. Vaicekauskas atkreipė dėmesį ir į kasdienes eismo kultūros problemas, ypač vaikų bei suaugusiųjų elgesį pėsčiųjų perėjose naudojantis telefonais. Kartu meras pasidžiaugė matoma pažanga – vis daugiau dviratininkų ir paspirtukininkų važinėja su šalmais. Pasak vicemero D. Dargužio, saugaus elgesio įpročiai pirmiausia formuojami šeimoje, todėl svarbus ne tik pareigūnų darbas, bet ir pačių suaugusiųjų rodomas pavyzdys.
Pasitarime pabrėžta, kad saugumas prasideda nuo bendrų pastangų. Savivaldybės, policijos, seniūnijų, bendruomenių ir šeimų bendradarbiavimas leidžia ne tik reaguoti į jau iškilusias problemas, bet ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams.
Meras visos komandos vardu padėkojo bendruomenės pareigūnėms už atsakingą ir nuolatinį darbą, matomą ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais, renginiuose bei bendruomenės šventėse, ir palinkėjo toliau stiprinti prasmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Prienų rajono savivaldybės informacija

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.