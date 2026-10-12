Apie nevyriausybinių organizacijų veiklą diskutavo Kupiškyje

12 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 1 d. Lietuvos savivaldybių Nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybų atstovai antrus metus iš eilės susitiko bendrame renginyje, skirtame nevyriausybinio sektoriaus tikslams išgryninti, tai svarbu artėjant 2027-iesiems, Bendruomenių metams.
Renginyje dalyvavo ir Birštono NVO tarybos pirmininkė dr. Birutė Bartkevičiūtė bei narė Aldona Žaliauskienė.
Renginyje pristatytas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo rengimo procesas ir kiti aktualūs teisiniai pokyčiai. Aptarta Kauno rajono piliečių asamblėjos patirtis savivaldoje, finansavimo ir projektų klausimai, galimybės dalyvauti Šveicarijos–Lietuvos programoje „Pilietinis įsitraukimas“, didinant NVO vaidmenį ir skaidrumą. Dalyviai dalinosi gerosioms veiklos patirtimis, įgijo žinių, diskutavo aktualiausiomis NVO sektoriaus temomis. Taip pat surengta įkvepianti kultūrinė programa.
Lankėmės Adomynės dvare, kur vyko edukacinė programa. Išvykos metu taip pat aplankėme Kupiškio marių saloje įkurtą „Uošvės liežuvio“ dendrologinį parką, kurio plotas užima beveik 9 ha, jame auga daugiau nei 100 rūšių, per 2000 medžių. Apžiūrėjome Kupiškio rajono savivaldybės viešąją biblioteką, veikiančią buvusioje žydų sinagogoje.
Už puikų organizacinį darbą dėkojame Kupiškio rajono NVO tarybai ir atstovams: Broniui Kaminskui, I. Mockuvienei, D. Virbickienei, NVO koalicijai.
Nuoširdžiai dėkojame Prienų savivaldybės NVO tarybai už pavėžėjimą!
Didelis AČIŪ už bendrystę Prienų NVO tarybos pirmininkei Irenai Urbanavičienei bei narei Gintarei Astrauskaitei-Marčiukaitienei.
Dr. Birutė Bartkevičiūtė

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