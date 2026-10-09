Policijos dienos minėjime – padėka už Birštono krašto žmonių saugumą

9 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 2 dieną Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje paminėta Policijos (Angelų sargų) diena.
Minėjime dalyvavo Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys, kuris merės Nijolės Dirginčienės vardu įteikė padėką Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato vyresniajam tyrėjui Visvaldui Struckui. Pareigūnui padėkota už profesionalumą, atsakingą požiūrį, nuolatinį rūpinimąsi Birštono savivaldybės gyventojų saugumu, viešosios tvarkos užtikrinimą, nusikaltimų prevenciją ir bendradarbiavimą su Savivaldybe bei jos įstaigomis.
Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras dalyvavo Policijos dienos minėjime Alytuje. Alytaus apskrities policijos pareigūnai savo profesinę šventę simboliškai paminėjo Šv. Angelų Sargų bažnyčioje.
Profesinės šventės proga Birštono savivaldybė dėkoja policijos pareigūnams už kasdienį rūpestį krašto gyventojais ir kurorto svečiais, gebėjimą išgirsti, saugoti, ginti ir padėti. Linkime saugios tarnybos, visuomenės pasitikėjimo, artimųjų palaikymo ir kuo daugiau ramių dienų.
Birštono savivaldybės informacija

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