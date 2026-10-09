Pagerbė policijos pareigūnus

Sakoma, kad geriausias policijos darbas yra tas, apie kurį visuomenė net nesužino, nes nusikaltimui ar nelaimei kelias buvo užkirstas iš anksto. Policijos pareigūnų-superherojų darbas dažnai romantizuojamas filmuose, tačiau realybė kiek kitokia. Joje – ne tik gaudynės, nusikaltimų tyrimai, bet ir nuolatinis darbas su visuomenės skauduliais. Didžioji darbo dalis lieka nematoma – tai nusikalstamų veikų prevencija, dokumentų pildymas, konfliktų raminimas žodžiu, o ne jėga. Kiekvieną dieną policijos pareigūnai į darbą vyksta kaip į nematomą frontą, kuriame nežino, su kokiu iššūkiu, pavojinga situacija susidurs šįkart, o švenčių ir dėkingumo akimirkų jų profesinėje veikloje nėra daug.
Viena iš reikšmingiausių švenčių ir retų progų padėkoti pareigūnams už profesionalumą, atsakingą tarnybą ir apsaugą yra spalio 2-ąją minima Lietuvos policijos pareigūnų profesinė šventė, vadinama Angelų sargų (policijos) diena. Tai – metas pagerbti geriausius ir tiesiog pastebėti žmogų po uniforma – atsipalaidavusį, besišypsantį, besidžiaugiantį kolegų įvertinimu.
Švenčiant Policijos dieną, Prienų rajono policijos komisariato darbuotojams buvo išsakyta daug prasmingų žodžių apie jų misiją rūpintis visuomenės ramybe ir saugumu, įsipareigojimą ginti, saugoti ir padėti. Penktadienį Prienų kultūros ir laisvalaikio centre surengto renginio metu pareigūnus su profesine švente pasveikino, už atsakingai atliekamas pareigas nuoširdžiai padėkojo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų r. policijos komisariato viršininkas Andrius Rupeikis.
Alytaus AVPK viršininko Alvydo Jurgelevičiaus vardu jis įteikė apdovanojimus labiausiai pasižymėjusiems pareigūnams. Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, komisarė Edita Kubilienė apdovanota pirmojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.
Reagavimo skyriaus tyrėjui, inspektoriui Deividui Balčiukynui skirtas antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklas „Už nepriekaištingą tarnybą“, o Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai, vyresn. inspektorei Laimai Laukaitytei – antrojo laipsnio atminimo ženklas „Už ištarnautus metus“.
Alytaus AVPK viršininko padėkos įteiktos Reagavimo skyriaus tyrėjai, inspektorei Ingridai Sadeckienei bei Reagavimo skyriaus jaunesniajai tyrėjai, jaunesn. inspektorei Sandrai Čiukšienei. Atminimo vardinėmis dovanomis paskatinti šie pareigūnai: Reagavimo skyriaus tyrėjas, inspektorius Rimantas Plioplys ir Veiklos skyriaus tyrėja, vyresn. inspektorė Jolanta Valskienė.
Pareigūnai kasdien mato tamsiąją žmogaus prigimties pusę: agresiją, skausmą, netektis. Gebėjimas po sunkios pamainos sunkių emocijų neparnešti į namus yra pagarbos vertas pasirinkimas.
Šventėje dalyvavusi LR Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Jūratė Zailskienė išskirtinai pagerbė Prienų policijoje dirbančias pareigūnų šeimas: Vaidą ir Rimantą Plioplius bei Ingridą ir Dainių Žvaliauskus, įteikdama jiems savo padėkas ir dovanas.
„Jūsų bendras darbas policijoje liudija atsakomybę ir pagarbą žmogui – vertybes, kuriomis remiasi visuomenė,“ – pažymėjo politikė.
Prienų rajono savivaldybės vicemerai Laimutė Jančiukienė ir Deividas Dargužis, sveikindami policijos bendruomenę su profesine diena, dėkodami už atsakingą ir psichologiškai įtemptą darbą, linkėjo pareigūnams jausti visuomenės palaikymą ir pasitikėjimą, kad ir juos pačius kiekvieną dieną lydėtų ir saugotų savas angelas sargas.
Už bendradarbiavimą su Prienų rajono savivaldybe, bendrai priimamus sprendimus jie įteikė Savivaldybės mero padėkas ir dovanas Prienų r. PK pareigūnams: Inai Raškevičienei, Editai Kubilienei, Eglei Valatkienei, Linui Randamanskui, Rugilei Pavilonytei, Raimundui Malinauskui, Dainiui Žvaliauskui, Dariui Adomynui.
Prienų r. PK viršininkas Andrius Rupeikis už pilietiškumą ir drąsą, persekiojant ir sulaikant iš eismo įvykio automobiliu bandžiusį pasišalinti neblaivų vairuotoją, padėkojo Sauliui Kirliui ir jo draugui Mantui Burzdžiui. „Tokios situacijos įrodo, kad pilietiškų visuomenės narių pagalba policijos darbe labai reikalinga ir svarbi,“ – teigė A.Rupeikis.
Pareigūnus su profesine švente pasveikino ir Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Lina Eviltienė, linkėjusi visuomenės pasitikėjimo ir šeimų palaikymo. Už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ji įteikė LR generalinės prokurorės Nidos Grunskienės padėką vyresniajam inspektoriui Karoliui Norkūnui.
Savo sveikinimus, padėkas už glaudų bendradarbiavimą, visokeriopą pagalbą pareigūnams išsakė ir seniūnai bei Prienų socialinių paslaugų centro atstovės.
Daugiau džiugesio šventei suteikė Prienų meno mokyklos vokalinis ansamblio „Sunshine junior“ (vadovė Daiva Radzevičienė) atliekamos dainos.
Dalė Lazauskienė
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