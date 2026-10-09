Padėka mokytojams, auginantiems ateitį

9 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 5-ąją gražios muzikos, skambių sveikinimų, gėlių ir nuoširdžių šypsenų kupinas vakaras sukvietė visą Prienų rajono švietimo bendruomenę į jaukią bendrystės šventę.
Salėje skambantys plojimai buvo skirti ne tik mokytojams, pelniusiems apdovanojimus, bet ir kasdieniam jų pasiaukojimui, kantrybei, gebėjimui išklausyti mokinį, rasti jam tinkamą žodį, o sausus vadovėlio faktus paversti gyvomis, įtraukiančiomis pamokomis, kurios pažadina smalsumą visam gyvenimui.
Renginio pradžioje moksleivių perskaityti poeto, mūsų kraštiečio Justino Marcinkevičiaus laiškai savo mokytojai Genovaitei Andrašiūnienei liudija, kad Mokytojo misija ir tuomet, prieš dešimtmečius, ir dabar iš esmės lieka ta pati – ruošti žmogų gyvenimui ir perduoti esmines vertybes, išugdyti dorą, atsakingą ir kritiškai mąstantį žmogų.
Kokios kritikos šiandien besulauktų švietimo sistema, geriausi mokytojai visais laikais išsiskyrė gebėjimu uždegti smalsumą ir meilę mokslui. Todėl Tarptautinės mokytojo dienos paminėjimas buvo skirtas prisiminti savo pirmuosius mokytojus, pagerbti geriausius pedagogus, savo darbu pelniusius mokinių ir kolegų pagarbą.
Mokytojo dienos proga Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo paskelbta devynioliktojo „Metų mokytojo“ konkurso laureatė, pasveikinti ir šio konkurso nominantai.
Prienų rajono savivaldybės „Metų mokytojos“ titulą pelnė Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Bartkutė. Šis garbingas įvertinimas pedagogei skirtas už ilgametį ir išskirtinį darbą – mokytoja švietimo srityje dirba ilgiau nei 30 metų. Jos ugdytiniai demonstruoja šalies vidurkius viršijančius akademinius rezultatus ir aktyviai įsitraukia į inovatyvias STEAM, olimpiadų ir popamokines veiklas. Vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė R.Bartkutei įteikė mero padėką, stilizuotą stiklinį suvenyrą, piniginį prizą ir puokštę gėlių.
Iškilmingo renginio metu įvertintiems įvairių dalykų mokytojams, mokyklų vadovams, mokytojams, aukščiausiu lygiu parengusiems abiturientus brandos egzaminams, švietimo srities lyderiams, pedagogų šeimoms buvo įteikti LR Seimo Pirmininko pavaduotojos Jūratės Zailskienės, švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, mero Alvydo Vaicekausko, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko padėkos raštai, vardiniai rašikliai, gėlės.
Mokytojus su profesine švente sveikino ir Savivaldybės tarybos atstovai, kiti svečiai.
Savivaldybė mokytojams dovanojo grupės MONOS ir pianisto Edvardo Čepanonio koncertą. Mokytojams dainas atliko ir Prienų meno mokyklos vokalistai.
Dalė Lazauskienė

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