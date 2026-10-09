Birštono savivaldybės mokytojams – dėkingumo ir šviesos kupinas vakaras

9 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 5-osios vakarą Birštono savivaldybės mokytojai, švietimo bendruomenės atstovai ir svečiai susirinko į Mokytojų dienai skirtą šventinį vakarą. Šventės pradžioje skambėjo mintys apie šviesą – tą, kuri sušildo, suteikia vilties ir padeda rasti kelią. Simboliškai šią mintį scenoje įprasmino Kauno kultūros centro neoklasikinio šokio teatro „RELEVE“ pasirodymas. Kolektyvui vadovauja Rasa Butrimavičiūtė.
Vakaro metu mokytojus sveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja, Birštono vienmandatėje apygardoje išrinkta Seimo narė Jūratė Zailskienė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Kęstutis Bartuškevičius. Renginį savo pasirodymais papuošė Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mažųjų vokalinis ansamblis, Birštono meno mokyklos saksofonistai, mušamųjų instrumentų grupė „Afro band“ bei kiti jaunieji atlikėjai. Muzikinę vakaro programą vainikavo atlikėjos ir kompozitorės Ramintos Naujanytės-Bjelle bei smuikininko Tado Dešuko koncertas.
Mokytojų dienos proga Birštono savivaldybės mero padėkomis apdovanoti keturi mokytojai: Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Julija Gradeckienė, Birštono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vytautė Kurtovienė, Birštono meno mokyklos dizaino studijos ir dailės skyriaus mokytoja metodininkė Vilma Krasauskienė ir Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vyresnioji mokytoja Gražina Baranauskaitė, neseniai atsisveikinusi su darželiu.
Už gerą ir nuoširdų darbą mokytojams padėkojo ir Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė. Skyriaus vedėjo padėkomis apdovanoti: Birštono gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Vaida Vasiljevė, Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė Rita Frendzelienė, Birštono meno mokyklos koncertmeisteris-akompaniatorius Rokas Zdanavičius ir Birštono gimnazijos mokinio padėjėja Daiva Ašmenskienė.
Birštono sporto centro direktoriui Giedriui Gustui įteikta švietimo, mokslo ir sporto ministro padėka, o Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ kolektyvui padėkota už peržengtą II pakopą, dalyvaujant projekte „Tvari mokykla“.
Vienu laukiamiausių vakaro momentų tapo „Metų mokytojo 2026“ apdovanojimas. Šiemet garbingas Birštono savivaldybės „Metų mokytojo 2026“ vardas suteiktas Birštono gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Daivai Jonykaitei-Snapaitienei. Mokytoja įvertinta už profesionalų ir atsakingą jaunosios kartos ugdymą, gebėjimą sudominti mokinius Lietuvos ir Birštono krašto istorija, pilietiškumo ugdymą, kūrybiškus ir įtraukius ugdymo metodus, prasmingas iniciatyvas bei reikšmingą indėlį garsinant Birštono vardą.
Šventinį vakarą užbaigė muzika, bendrystė ir padėka visiems mokytojams – už kantrybę, atsidavimą, įkvėpimą ir šviesą, kurią jie kasdien uždega kitų gyvenimuose.
Birštono savivaldybės informacija ir nuotraukos

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