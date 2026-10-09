Amžius – tai tik skaičius…

Spalio 1-ąją Birštone iškilmingai paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena bei Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ 35-erių metų veiklos sukaktis. Šventinis renginys subūrė gausų būrį vietos senjorų, svečių iš Vilkaviškio bei Jonavos „Bočių“ bendruomenių, valstybės bei savivaldybės lygmens politikų, kurorto nevyriausybinių organizacijų, kultūros, sporto ir kitų įstaigų. Renginį vedė ilgametė Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė Julija Barutienė, kuriai susirinkusieji negailėjo padėkos žodžių už neblėstančią energiją ir gebėjimą telkti žmones.
Jaunatviškas amžius ir prasmingi darbai
Birštono „Bočių“ bendrija kurorte veikia nuo 1999 metų ir šiemet skaičiuoja 27-uosius gyvavimo metus. Nors tai, galima sakyti, dar tik jaunuoliškas amžius, per tris dešimtmečius įmintos gilios pėdos viešajame gyvenime, sukurtos prasmingos tradicijos, o svarbiausia – užmegzti tvirti bendradarbiavimo ryšiai su Savivaldybe, atskiromis bendruomenėmis ir įstaigomis. Bočiai“ turi daugybę draugų ir bičiulių visoje Lietuvoje, jiems pristato koncertines programas, juos kviečia atvykti, pažinti ir pamilti kurortą, kurį gražina ir savomis rankomis.
Birštoniečiai senjorai aktyviai dalyvauja įvairiose aplinkos tvarkymo talkose, sodina medelius, nepraranda ryšio su gamta, kasmet organizuoja tradicinius piknikus, sportines rungtis Alksniakiemio miške. Taip pat jau du dešimtmečius, kiekvieną pavasarį ir rudenį, tvarko Panemunio bei Gudakalnio kapinaites. Šių talkų globėjas, Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius pirmasis pasveikino senjorus su jų diena.
„Tai ką daro „Bočiai“, yra gražus ir uždegantis pavyzdys šioje žemiškoje kelionėje, jie niekuomet nepavargsta, nesako „negaliu“, jie visuomet turi laiko, kai tik prireikia, buriasi, daro, važiuoja, tvarko… Jų tikėjimas paremtas gražiais darbais,“ – kalbėjo klebonas R.Jurkevičius, senjorams linkėdamas stiprybės, sveikatos ir Dievo palaimos.
Dėmesys ir parama senjorams
Šventėje apsilankiusi LR Seimo Pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė pasidžiaugė senjorų žingeidumu. Ji paragino visuomenę ugdyti pagarbą vyresniam žmogui, atkreipti dėmesį į senjorų rūpesčius ir problemas bei kartu jas spręsti. J. Zailskienė įteikė padėką „Bočių“ pirmininkei J. Barutienei ir pakvietė bendrijos narius apsilankyti Seime.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė patikino, kad senjorai yra Savivaldybės prioritetas. Pasak jos, Savivaldybė ir toliau rems visas prasmingas organizacijos iniciatyvas. Merė įteikė padėkas aktyviausiems bendrijos nariams.
Sveikinimus pratęsė buvęs žemės ūkio ministras, Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo atstovas Andrius Palionis. Jis padėkojo bočiams už įsitraukimą į miškasodį, matomumą viešajame gyvenime, rodomą pavyzdį jaunimui. Jo pastebėjimu, per kelis dešimtmečius „Bočių“ vardas tapo aktyvumo ir elegancijos simboliu. Prasminga Birštono bočių ir jų pirmininkės veikla, organizuota nuoširdumo ir bendryste švente pasidžiaugė ir LPS „Bočiai“ asociacijos pirmininkė Irena Kriščiukaitienė. Savo kūrybos eilėmis susirinkusiuosius nudžiugino „Bočių“ bendrijos bei Prienų ir Birštono kūrėjų klubo „Gabija“ narė, ne vieną poezijos knygelę išleidusi birštonietė Angelija Kubilienė.
Draugystės tiltas – muzika
Oficialius svečių sveikinimus ir padėkas keitė muzikinių kūrinių pynė, į kurią susipynė Birštono „Bočių“ choro „Sidabrinė gija“ ir instrumentinio ansamblio (vadovas Stasys Genys), asociacijos „Jonavos bočiai“ senjorų vokalinio ansamblio „Dobilas“, Vilkaviškio bendrijos „Bočiai“ mišraus ansamblio atliekami kūriniai. Senjorai neabejoja, kad puoselėjama graži trijų miestų bočių draugystė ateityje tęsis.
Pagyvenusių žmonių dienos šventė dar kartą įrodė, kad amžius – tai tik skaičius, o gyvenimas yra prasmingiausias tuomet, kai jo akimirkomis dalinamasi.
Dalė Lazauskienė