Padėkota fizinio ugdymo mokytojams už mokinių pasiekimus įvairiose sporto šakose

Rugsėjo 30 d. Prienų rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Prienų rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jame taip pat dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemeras Deividas Dargužis, Švietimo ir sporto skyriaus viešojo administravimo specialistas Artiomas Marchockis.
Pasitarimo metu pasidžiaugta 2025–2026 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių rezultatais ir Prienų rajono mokinių pasiekimais įvairiose sporto šakose.
Praėję mokslo metai sporto bendruomenei buvo itin sėkmingi – Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose rajonų grupėje Prienų rajono sportininkai iškovojo antrąją vietą.
Visus mokslo metus rajono mokyklų mokiniai dalyvavo įvairių sporto šakų varžybose, rinko reitingo taškus ir varžėsi su kitų Lietuvos miestų bei rajonų mokyklų komandomis. Aukštų rezultatų pasiekta ne vienoje sporto šakoje. Lietuvos mokyklų žaidynių finalinėse badmintono ir turizmo varžybose mūsų mokiniai tapo vicečempionais, orientavimosi sporto varžybose iškovojo bronzos medalius.
Ypač sėkmingai pasirodė Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai, įveikdami didžiųjų Lietuvos miestų ir rajonų komandas: vaikinų komanda tapo Lietuvos mokyklų žaidynių plaukimo varžybų čempione, o merginos iškovojo vicečempionių titulą.
Džiugina tai, kad Prienų rajono savivaldybė jau trečius metus iš eilės patenka tarp Lietuvos mokyklų žaidynių prizininkų. Tai rodo, kad Prienų krašte auga aktyvi ir ambicinga jaunoji sporto karta, rajono mokyklų fizinio ugdymo mokytojų bei trenerių pastangos duoda puikių rezultatų, o Prienų rajono savivaldybė matoma ir žinoma kaip aktyvi, sportiška ir aukštų tikslų siekianti bendruomenė.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas fizinio ugdymo mokytojams dėkojo ne tik už pasiektus sportinius rezultatus, bet ir už kasdienį, dažnai nematomą darbą su vaikais. Jis pabrėžė, kad mokytojo vaidmuo – ne tik mokyti sporto ar siekti rezultatų, bet ir gebėti juos atitraukti nuo ekranų ir namų aplinkos, įtraukti į aktyvią veiklą. „Norint su vaikais dirbti, juos motyvuoti, reikia padaryti kur kas daugiau“, – sakė meras, linkėdamas mokytojams nesustoti ir toliau dirbti šį prasmingą ir labai reikalingą darbą.
Vicemeras Deividas Dargužis taip pat akcentavo mokytojų asmeninį pavyzdį. Pasak jo, mokytojai ne tik skatina mokinius sportuoti, bet ir patys aktyviai leidžia laisvalaikį, sportuoja, taip rodydami vaikams, kad fizinis aktyvumas ir sveikas gyvenimo būdas yra svarbi kasdienybės dalis. Jis palinkėjo mokytojams ir toliau išlaikyti entuziazmą bei įkvėpti mokinius siekti naujų rezultatų.
Už indėlį į Prienų rajono mokinių sportinius pasiekimus mero padėkos įteiktos fizinio ugdymo mokytojams: Sauliui Šimanskui, Kęstui Joneliūnui, Jurgitai Dranginienei, Elenai Bendinskienei, Odetai Liesionienei, Daliui Juodsnukiui, Vytui Blekaičiui, Daliai Šklėriūtei, Olegui Batučiui, Rolandui Meškauskui ir Sauliui Mikalauskui. Padėkos skirtos ir mokytojoms Daivai Macijauskienei bei Kristinai Kalesinskaitei.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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