Prienų rajone išbandytas pasirengimas oro pavojaus ir gyventojų evakavimo atvejams

Rugsėjo 25–29 dienomis Prienų rajono savivaldybėje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai oro pavojaus ir gyventojų evakavimo metu“. Jos buvo integruotos į valstybės lygio civilinės saugos ir nacionalinės mobilizacinės sistemos pratybas „Vyčio skliautas 2026“.
Pratybose buvo praktiškai tikrinama, kaip Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir rajono įstaigos geba reaguoti gavus oro pavojaus signalą, organizuoti žmonių pasitraukimą į priedangas ir užtikrinti pagalbą tiems, kuriems jos reikia. Pratybose dalyvavo Prienų policijos komisariato, Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, sveikatos priežiūros, globos ir vaikų dienos užimtumo įstaigų, bendruomeninių organizacijų atstovai. Pratybas stebėjo ir vertino Lietuvos kariuomenės, Kauno regioninės karo komendantūros, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei Savivaldybės atstovai.
Aptariant pratybas pažymėta, kad pagrindinės užduotys buvo įgyvendintos sklandžiai, tačiau praktinis pasirengimas atskleidė ir sričių, kuriose dar reikia ieškoti sprendimų – priedangų pritaikymo, gulinčių pacientų transportavimo, elektros energijos užtikrinimo ir kt. Pasak Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, svarbu, kad civilinės saugos planai yra išbandomi ne tik dokumentuose, bet ir praktiškai, realiose įstaigose bei situacijose. „Namų darbų turime dar daug, tačiau labai svarbu, kad šiandien turime galimybę pasitikrinti, kaip mūsų parengti algoritmai veikia praktiškai“, – sakė meras, padėkodamas kariškiams bei visiems pratybų dalyviams už atsakingą požiūrį į pratybas.
Savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis akcentavo gana sklandų pratybų dalyvių darbą ir įstaigų bei organizacijų pasirengimą. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė taip pat padėkojo visiems pratybų dalyviams ir patikino, kad ir toliau bus stiprinamas pasirengimas ekstremalioms situacijoms, o visos iškilusios problemos ir klausimai bus sprendžiami bendromis jėgomis.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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