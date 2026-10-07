Kai dera darbštumas, ryšys su gamta ir kaimo bendruomene…

Nors šiandien dėl žemų pieno supirkimo kainų nedideliems pieno gamybos ūkiams ir sudėtinga išgyventi, bet Bačkininkų kaime, Pakuonio seniūnijoje, ūkininkaujantys Lionė ir Vaidotas Kreivėnai vis dar nepraranda ryžto. Jie tęsia darbus 2000-aisiais tėvų įkurtame ūkyje.
Ūkyje, kuriame, kaip prisimena Vaidotas Kreivėnas, savo laiku už septynių laikytų karvių parduotą pieną buvo gaunama panašiai ar net ir daugiau pajamų, nei dabar jie gauna melždami 25 karves.
Kas tuomet padeda išsilaikyti? Pirmiausia, žinoma, pačių darbštumas ir progresyvus požiūris į ūkininkavimą. Ūkyje investuojama į gyvulių gerovę, šiuolaikines technologijas bei ekologišką, švarią pašarų gamybą. Atlikti dirvožemio tyrimai, tariamasi su Vilkyškių pieninės, kuriai parduoda pieną, specialistais bei konsultantais.
Dirbdami dalį savos ir nuomojamos žemės Kreivėnai išnaudoja kiekvieną jos hektarą. Čia rūpestingai prižiūrimos pievos, kuriose ganosi gyvuliai, ruošiami pašarai. Jos pagal poreikį atsėjamos. Dirbamos žemės plotuose auginami kviečiai, kvietrugiai, mišiniai. Užtenka ir savoms reikmėms, ir dar lieka grūdų pardavimui. Tai, kad ūkis mišrus, padeda išlaikyti ir melžiamų karvių fermą, pasigaminti pakankamai savų pašarų.
Vaidotas Kreivėnas sako, kad per tiek ūkininkavimo metų ūkyje susikaupė ir reikiama technika, su kuria spėja atlikti visus darbus ir laukuose, ir fermoje.
Kreivėnų namus supa gražiai prižiūrima, jauki aplinka – medžiai, dekoratyviniai krūmai, gėlynai. Kartu su konkurso komisijos nariais pas Kreivėnus lankęsis Pakuonio seniūnijos seniūnas Antanas Keturakis džiaugėsi, kad Lionė ir Vaidotas yra aktyvūs Ašmintos bendruomenės nariai. Jie ne tik patys aktyviai dalyvauja, bet ir paremia įvairius renginius. Nors, kaip juokavo Lionė Kreivėnienė, kitąkart vėliau grįžus iš renginio, ketvirtą valandą kilt ir pradėt suktis apie karvutes yra nelengva.
Bet… toks jau jų gyvenimo būdas ir pasirinkimas. Ūkininkai Kreivėnai geba derinti kaimišką darbštumą ir išlaikyti ryšį su gamta bei kaimo bendruomene.
Ramutė Šimukauskaitė
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