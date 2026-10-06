„Rudenėlis atkeliavo“ – spalvinga rudens šventė Ašmintos parke

Auksiniais lapais pasipuošęs ruduo į Ašmintos parką atnešė ne tik spalvų ir gaivaus vėjo, bet ir smagią šventę „Rudenėlis atkeliavo“. Į ją susirinko Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 3D klasės mokiniai, pasiruošę pasidžiaugti nuostabiu rudens laiku, pabūti gamtoje ir patirti daug smagių akimirkų.
Šventės dalyvius pasitiko pats Dėdė Rudenėlis, o netrukus prie vaikų prisijungė ir linksmasis Meškiukas Rudnosiukas. Jis kvietė vaikus žaisti, judėti, juoktis ir išbandyti savo jėgas įvairiose užduotyse. Parke netrūko geros nuotaikos ir vaikų klegesio.
Mokiniai entuziastingai dalyvavo linksmose komandinėse rungtyse. Dirbdami kartu jie mokėsi susitarti, padėti vieni kitiems ir siekti bendro tikslo. Ne mažiau smagu buvo minti mįsles – vaikai demonstravo savo sumanumą, pastabumą ir žinias.
Kūrybinėje veikloje mokiniai tapo tikrais mažaisiais menininkais. Pasitelkę gamtoje rastas medžiagas – spalvingus lapus, šakeles, kankorėžius ir kitas rudens dovanas – jie sukūrė Meškiuko Rudnosiuko portretą. Vaikų rankose paprastos gamtos gėrybės virto nuotaikingu ir išradingu kūriniu.
Šventė „Rudenėlis atkeliavo“ prabėgo nepastebimai – su juoku, žaidimais, kūryba ir gražiomis bendrystės akimirkomis. 3D klasės mokiniai įsitikino, kad ruduo gali būti ne tik spalvingas, bet ir kupinas smagių atradimų. Į mokyklą vaikai grįžo kupini gerų emocijų, naujų įspūdžių ir prisiminimų apie jaukiai praleistą rudens dieną Ašmintos parke.
Rasa Šiugždinienė,
Ašmintos bibliotekos bibliotekininkė
Rima Vilkienė,
Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė
- 2026 m. spalio mėn. 10 d. 13 val. kviečiame visus į ąžuoliukų šventę „Šlama ąžuolų giraitė“, kuri vyks Piliakalnio bendruomenės centre (Šilavoto sen.). Ąžuoliukai laukia savo šeimininkų ir visų, kuriems miela buvusi Piliakalnio mokykla.
Organizatoriai
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-