„Rudenėlis atkeliavo“ – spalvinga rudens šventė Ašmintos parke

6 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Auksiniais lapais pasipuošęs ruduo į Ašmintos parką atnešė ne tik spalvų ir gaivaus vėjo, bet ir smagią šventę „Rudenėlis atkeliavo“. Į ją susirinko Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 3D klasės mokiniai, pasiruošę pasidžiaugti nuostabiu rudens laiku, pabūti gamtoje ir patirti daug smagių akimirkų.
Šventės dalyvius pasitiko pats Dėdė Rudenėlis, o netrukus prie vaikų prisijungė ir linksmasis Meškiukas Rudnosiukas. Jis kvietė vaikus žaisti, judėti, juoktis ir išbandyti savo jėgas įvairiose užduotyse. Parke netrūko geros nuotaikos ir vaikų klegesio.
Mokiniai entuziastingai dalyvavo linksmose komandinėse rungtyse. Dirbdami kartu jie mokėsi susitarti, padėti vieni kitiems ir siekti bendro tikslo. Ne mažiau smagu buvo minti mįsles – vaikai demonstravo savo sumanumą, pastabumą ir žinias.
Kūrybinėje veikloje mokiniai tapo tikrais mažaisiais menininkais. Pasitelkę gamtoje rastas medžiagas – spalvingus lapus, šakeles, kankorėžius ir kitas rudens dovanas – jie sukūrė Meškiuko Rudnosiuko portretą. Vaikų rankose paprastos gamtos gėrybės virto nuotaikingu ir išradingu kūriniu.
Šventė „Rudenėlis atkeliavo“ prabėgo nepastebimai – su juoku, žaidimais, kūryba ir gražiomis bendrystės akimirkomis. 3D klasės mokiniai įsitikino, kad ruduo gali būti ne tik spalvingas, bet ir kupinas smagių atradimų. Į mokyklą vaikai grįžo kupini gerų emocijų, naujų įspūdžių ir prisiminimų apie jaukiai praleistą rudens dieną Ašmintos parke.
Rasa Šiugždinienė,
Ašmintos bibliotekos bibliotekininkė
Rima Vilkienė,
Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė

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