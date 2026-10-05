Turnyro Druskininkuose nugalėtojai

5 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 26 dieną Birštono sporto centro trenerio Aurimo Liuizos treniruojama 2015–2016 metais gimusių krepšininkų komanda dalyvavo Druskininkuose vykusiame Algimanto Justino Gedmino atminimo krepšinio turnyre. Jame varžėsi keturios komandos iš Druskininkų, Lazdijų, Kaišiadorių ir Birštono sporto centrų.
Turnyras, skirtas iškilaus Druskininkų krepšinio trenerio Algimanto Justino Gedmino atminimui, vyko rato sistema. Birštono sporto centro komandai teko sužaisti trejas rungtynes.
Pirmajame susitikime birštoniečiai susitiko su Kaišiadorių sporto centro komanda. Nuo pat rungtynių pradžios perėmę žaidimo kontrolę, Birštono SC krepšininkai užtikrintai nugalėjo varžovus rezultatu 52:24.
Antrosiose rungtynėse Birštono komandos laukė turnyro šeimininkai – Druskininkų sporto centro krepšininkai. Birštoniečiai ir šiame susitikime demonstravo užtikrintą žaidimą bei iškovojo pergalę rezultatu 57:39.
Lemiamoje, trečiojoje, turnyro dvikovoje Birštono krepšininkų laukė iki tol turnyre nepralaimėjusi Lazdijų sporto centro komanda. Rungtynių pradžia buvo atkakli ir permaininga. Po dviejų kėlinių birštoniečiai atsiliko dešimties taškų skirtumu. Vis dėlto po didžiosios pertraukos komanda pademonstravo charakterį – pradėjo mažinti atsilikimą, perėmė iniciatyvą ir išsiveržė į priekį. Galiausiai birštoniečiai iškovojo įspūdingą pergalę rezultatu 39:36.
Ši pergalė užtikrino Birštono sporto centro komandai pirmąją vietą ir turnyro čempionų titulą.
Antri liko Lazdijų, treti – Druskininkų krepšininkai.
Turnyre įvertinti ir individualūs birštoniečių pasirodymai. Naudingiausiu Birštono sporto centro komandos žaidėju išrinktas Leonardas Scialpi, kuriam įteikta MVP statulėlė. Už energiją, kovingumą ir pastangas viso turnyro metu specialiu prizu – kamuoliu – apdovanoti broliai dvyniai Dominykas ir Jokūbas Lodos.
Birštono sporto centro inf.

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