„Tarp auksinių klevų“

5 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Linksmai ir kaubojišku stiliumi pakuoniečiai pasitiko rudenį krašto rudens šventėje „Tarp auksinių klevų“. Po renginio vedėjo pasisveikinimo savo pasirodymą surengė Prienų rajono Užnemunės pagrindinės mokyklos mokiniai, kuriuos šventei paruošė mokytoja Giedrė Kavaliauskienė. Šventės vedėjas džiaugėsi mokytojomis, atrandančiomis vaikuose užslėptus talentus. Susirinkusius šventės dalyvius sveikino Prienų rajono savivaldybės vicemerai Laimutė Jančiukienė bei Deividas Dargužis.
Už užaugintus Pakuonio krašto rekordus buvo apdovanoti jų augintojai. Pakuonio laisvalaikio salėje spalio mėnesį galite aplankyti fotografijų parodą „Pakuonio krašto rekordai 2026“. O rekordai išties įspūdingi: 62,3 kilogramo moliūgas, išaugintas Gintauto ir Dianos Kapočių darže. Ši šeima kasmet užaugina po kelis Pakuonio krašto rekordus ir taip garsina šią vietovę. Vidos ir Raimundo Stanevičių darže deri kopūstai ir morkos, kopūstas svėrė net 10,666 kilogramus, o morka siekė net pusę metro ilgio. Užaugo Pakuonyje ir kiti išskirtiniai augalai – ir pas Giedrę Gudauskienę, ir pas Reginą Garmienę. Visus rekordus galite sekti facebook puslapyje „Pakuonio krašto rekordai“. Po apdovanojimų rekordininkus dainomis sveikino Pakuonio laisvalaikio salės vokalinis moterų ansamblis „Re Nata“ (vadovė Renata Žibienė).
Šventė ne tik mirgėjo spalvomis, bet ir viliojo kvapais, nes bendruomenės gamino įvairius karštus patiekalus. Daukšiagirės bendruomenė, jungtinė Pievų, Balsėnų ir Žaliosios gatvių komanda bei Pakuonio medžiotojų būrelis gamino fantastiško skonio troškinius, o Naujakurių gatvės bendruomenė – sočiąją perlinių kruopų košę. Ypatingą dėmesį traukė Pakuonio medžiotojų būrelis, nes turėjo stendą su sumedžiotais trofėjais, kuriuos pavyko sumedžioti Pakuonio seniūnijoje, bei demonstravo prizus bei taures, laimėtas įvairiose rajoninėse varžybose. Smalsuoliai galėjo sužinoti viską apie medžioklę, nes patyrę medžiotojai atsakė į visus iškilusius klausimus.
Visą popietę vaikai galėjo mėgautis nemokamu pripučiamu batutu, bet smagiausias įvykis vaikams nutiko, kai iš dangaus pradėjo lyti saldainiais. Niekas neišsigando, nebėgo slėptis, o kaip tik puolė rinkti iš dangaus krentančius saldumynus (Už paramą dėkojame UAB „Kuonia“).
Šventės akcentu tapo rodeo bulius, kurį sutramdyti bandė ir maži, ir dideli, o ilgiausiai išsilaikusių ant buliaus laukė prizai – kaubojiškos skrybėlės. Renginio šventines emocijas kūrė gyvo garso grupė „Tenoras“, o pertraukėlės metu Pakuonio laisvalaikio salės renginių organizatorius Audrius Gelčys kvietė su lasu pagauti laukinį mustangą. Net ir pasibaigus šventei, žmonės neskubėjo skirstytis bei dalinosi šventės metu patirtais įspūdžiais.
Audrius Gelčys
Pakuonio laisvalaikio salės renginių organizatorius

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.