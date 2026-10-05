Gydykit širdis melodijomis…

Yra žmonių, kurie pirmiau laiko pasensta, bet yra senjorų, kurių siela jauna, nes jų kasdienybę puošia bendravimas ir mėgstamas pomėgis. Ilgametis Birštono ambulatorijos vyr. gydytojas Jurgis Valentinas Janulis jau seniai atsisveikino su aktyvia profesine veikla ir savo laisvalaikį skiria kitam pašaukimui – muzikai. Kai jis paima į rankas akordeoną ar su įkvėpimu deklamuoja eilėraštį, akys švyti gyvenimo džiaugsmu – juo norisi dalintis ir su kitais. Parodyti, kad amžius turi savų privalumų, kai gali neskubėti, atsidėti tam, ką mėgsti, ir pasimėgauti šiomis akimirkomis. Juk nežinai, kada jos nutrūks…
Šiuo pretekstu J.V.Janulis pakvietė apsilankyti, pasak jo, atsisveikinimo su scena koncerte. Jį surengė Prienų globos namuose su kolegomis, buvusiais gydytojais, o dabar scenos partneriais – saksofonininku Petru Stanevičiumi ir grupės vokalistu Viktoru Dagiliu.
Tai buvo ne pirmas ir, tikiuosi, ne paskutinis šių džentelmenų pasirodymas publikai, dėl kurio Jurgiui Valentinui reikėtų jaudintis. Prieš daugelį metų susibūrę į instrumentinę-vokalinę grupę, „eksdaktarai“ su pasisekimu koncertavo įvairiuose susibūrimuose, Prienų globos namuose, Birštono ir Druskininkų sanatorijose, Birštono „Bočių“ bendrijos renginiuose. Bet nerimas ir jaudulys yra kiekvieno koncerto palydovai, todėl ir šįkart scenos „asams“ rūpėjo, kaip veiks mikrofonai, kaip klausytojai juos priims…
Trumpa pauzė, kol derinama aparatūra, susikaupimo minutė, – ir pasigirsta pirmieji saksofono garsai… Užgroja akordeonas, nuskamba sodrus balsas. Kūrinys po kūrinio atrakina susirinkusių senjorų širdis, nuskraidina jų mintis į jaunystę, išgyventas akimirkas, pas žmones, kurių jau nebėra šalia. Muzika leidžia pasijusti gyviems, reikalingiems, ne tokiems vienišiems…
Pilnutėlė salė atlikėjams neabejinga. Koncertą vedusi LPS „Bočiai“ Birštono bendrijos pirmininkė Julija Barutienė susirinkusius senjorus sveikina su artėjančia Tarptautine pagyvenusių žmonių diena, linki sveikatos, kantrybės, išminties ir stiprybės… Į langus beldžia vėjo ir lietaus šuorai, o viduje – šilta ir jauku, skamba populiarios melodijos, žinomos dainos, prasmingos eilės, palydimos nuoširdžių aplodismentų.
Globos namų atstovai dėkoja „Bočių“ bendrijos ansambliui, vadovaujamam Jurgio Valentino Janulio, už padovanotą nuoširdžią muzikinę programą bei ilgametę bičiulystę, atlikėjams įteikia gėlių.
Taip prabėga dar viena prasminga diena – be metų naštos, su lengvumu ir muzika. Nepadėkit dar instrumentų į šalį – ir toliau grokit, dainuokit, koncertuokit, melodijomis džiuginkit ir gydykit širdis, „eksdaktarai“!
Dalė Lazauskienė
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