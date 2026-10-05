„GreenSPAS“ partnerių susitikime Birštone – dėmesys klimato kaitai ir tvariai kurortų plėtrai

Rugsėjo 21–25 d. Birštone viešėjo tarptautinio projekto „GreenSPAS“ partneriai. Jie aptarė Europos kurortams aktualius klausimus: kaip prisitaikyti prie klimato kaitos, tausoti gamtos išteklius ir plėtoti sveikatinimo paslaugas. Darbinių susitikimų ir vizitų metu partneriai susipažino su Birštone taikomais sprendimais bei vietos įstaigų ir įmonių patirtimi.
Į Birštoną atvyko Prancūzijos, Italijos, Austrijos, Portugalijos, Lenkijos ir Belgijos kurortinių miestų bei regionų atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos inovacijų centro, Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos, Lietuvos kurortų asociacijos, Klaipėdos universiteto, kurorto sanatorijų ir kitų projekte dalyvaujančių įstaigų bei įmonių atstovai.
Vizito pradžioje dalyvius pasveikino ir Birštoną pristatė savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras. Vėliau jis supažindino partnerius su kurorte įgyvendinamais daugiabučių modernizavimo projektais, papasakojo apie kurorte pritaikytus saulės energijos naudojimo sprendimus ir savivaldybės klimato kaitos politiką.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pristatė prisitaikymo prie klimato kaitos priemones Lietuvoje, o Europos Parlamento narys Vytenis Povilas Andriukaitis kalbėjo apie ilgaamžiškumą ir psichikos sveikatą. Projekto partneriai taip pat lankėsi Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre, kur susipažino su saugomos teritorijos veikla.
Kitą dieną partneriai lankėsi Birštono mineralinio vandens gamykloje. Įmonės „Vytautas Mineral SPA“ vadovė Aistė Miliūtė taip pat pristatė biologinės įvairovės, vandens išteklių tausojimo ir kitus klausimus. Vizitai „Versmės“ ir „Tulpės“ sanatorijose suteikė galimybę susipažinti su jų veikla bei gamtinių išteklių naudojimu sveikatinimui.
Lietuvos kurortų asociacijos direktorė Kristina Citvarienė savo pranešime aptarė kurortų reikšmę žmonių sveikatai, tvarumui ir regionų plėtrai. Klaipėdos universiteto mokslininkė Lolita Rapolienė skaitė pranešimą apie gamtinių išteklių poveikį stresui ir senėjimui. Universiteto lektorė Aistė Andriulė aptarė oro taršos ir kokybės tyrimus, kuriuose nagrinėjamas azoto dioksido bei kietųjų dalelių pasiskirstymas Klaipėdoje ir kitose Lietuvos pajūrio vietovėse. „Eglės sanatorijos“ projektų vadovė Edita Mazuronytė papasakojo apie sanatorijoje naudojamą mobiliąją programėlę, pakeitusią popierinę gydymo kortelę, o Kokybės ir technologijų grupės vadovas Arnas Krupavičius pristatė gydomąjį purvą.
„GreenSPAS“ įgyvendinamas pagal „Interreg Europe“ programą. Projekte dalyvauja aštuonios organizacijos iš septynių Europos šalių, tarp jų – Birštono savivaldybė. Partneriai siekia tobulinti kurortiniams miestams ir regionams svarbią viešąją politiką, kad šie tvariau naudotų išteklius ir būtų atsparesni klimato kaitai. Darbo vizitai padeda palyginti skirtingose šalyse taikomus sprendimus ir įvertinti jų pritaikymo galimybes.
Birštono savivaldybės informacija
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