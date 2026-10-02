Visuomenei pristatyti Birštono pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną projektiniai pasiūlymai

Rugsėjo 28 d. Birštono visuomenei pristatyti planuojamo pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nemuną projektiniai pasiūlymai. Pristatyme dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė, Savivaldybės administracijos specialistai, projektinių pasiūlymų rengėjai ir gyventojai.
Susitikimo metu pristatyti pagrindiniai tilto architektūriniai, konstrukciniai ir teritorijos sutvarkymo sprendiniai. Pėsčiųjų ir dviračių tiltas sujungs dvi Birštono kurorto dalis abipus Nemuno – centrinę miesto dalį su kairiajame Nemuno krante esančia rekreacine teritorija. Numatyta tilto statybos vieta nuo Vaižganto iki Kampiškių gatvės.
Tilto ilgis – beveik 309 metrai ir tai bus ilgiausias pėsčiųjų ir dviračių tiltas Lietuvoje. Projektuojamas kabamasis tiltas su dviem krantinėmis-tarpinėmis atramomis. Tilto perdanga ir pilonai bus plieniniai, o atramos – gelžbetoninės. Pėstiesiems numatytas 1,5 m pločio, dviratininkams – 2,5 m pločio takas. Prireikus tiltu galės pravažiuoti specialiųjų tarnybų automobiliai.
Išskirtinis dėmesys skirtas tilto architektūrinei išraiškai, priderinant prie gamtinio bei urbanistinio Birštono kraštovaizdžio. Jo centrinė ašis projektuojama ne tiesi – pandusai atkartoja Kampiškių ir Vaižganto gatvių kryptis, o tilto forma derinama prie Nemuno reljefo ir Vytauto kalno (Birštono piliakalnio). Architektūroje interpretuojamas tradicinės lietuviškos juostos motyvas – tiltas tarsi juosta sujungs du Nemuno krantus. Šis motyvas atsispindės tilto dangoje, turėkluose ir lynų išdėstyme. Tilto dangos rašte taip pat interpretuojami austos juostos, upės tėkmės ir vandens motyvai.
Rengiant tilto projektinius sprendinius atsižvelgta ir į Vidaus vandens kelių direkcijos nustatytas sąlygas – tilto gabaritai parinkti siekiant užtikrinti galimybę laivams saugiai praplaukti po tiltu.
Prie tilto numatyta 105 kv. m ploto poilsio aikštelė-amfiteatras, kurioje bus įrengti suoliukai, dviračių stovai ir kita mažoji infrastruktūra. Projektuojant aikštelę siekiama ją darniai įlieti į esamą reljefą. Esami medžiai aikštelėje išsaugomi – aplink juos projektuojamos specialios išpjovos, o medžiai natūraliai suteiks pavėsį poilsio vietoms.
Projektuojant tiltą ypatingas dėmesys skiriamas gamtinei aplinkai ir galiojantiems aplinkosaugos bei paveldosaugos reikalavimams. Projektuojama teritorija susijusi su „Natura 2000“ teritorija, Nemuno kilpų regioniniu parku, Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografiniu ir Birštono urbanistiniu draustiniais. Projektiniuose pasiūlymuose numatyta išlaikyti esamą apželdinimą ir nekirsti medžių.
Pristatymo metu gyventojai domėjosi projektu, uždavė aktualių klausimų, diskutavo su projektuotojais ir Savivaldybės atstovais apie numatomus sprendinius bei tolesnį projekto įgyvendinimą.
Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „SRP Projektas“, užsakovas – Birštono savivaldybės administracija.
Birštono savivaldybės informacija
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