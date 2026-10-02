Prienuose – išskirtinė medžioklės trofėjų paroda: nuo įspūdingų trofėjų iki šiuolaikinio meno

„Kas yra Trofėjus? Už jo slypi gamta, gyvūno biologija, žmogaus atsakomybė, tradicijos ir net menas.“ Tokia mintis lydės spalio mėnesį Prienuose vyksiančią Prienų rajono ir Dzūkijos regiono medžioklės trofėjų parodą. Pirmą kartą tokio masto renginys Prienuose vienoje erdvėje suburs gamtos, medžioklės, kultūros ir meno temas.
Spalio 9 d. 17 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre prasidėsiančioje parodoje lankytojai galės pamatyti geriausius pastarųjų trejų metų Prienų, Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų medžioklės trofėjus, įvertintus Tarptautinės medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų apsaugos tarybos (CIC) ekspertų.
Tai bus galimybė ne tik išvysti įspūdingus eksponatus, bet ir geriau suprasti, kaip vertinami medžiojamųjų gyvūnų trofėjai, kokią informaciją jie suteikia apie gyvūną ir kodėl jų vertinimas yra neatsiejamas nuo gyvūnų biologijos bei laukinės faunos pažinimo.
„Norėjome, kad Prienuose atsirastų renginys, kuris medžioklę parodytų platesniame kontekste. Kad į parodą ateitų ne tik medžiotojai, bet ir šeimos, jaunimas, gamta besidomintys žmonės. Manau, kad tik pažindami galime geriau suprasti vieni kitus ir mus supančią gamtą“, – sako Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Prienų skyriaus pirmininkas, vienas iš parodos organizatorių Edgaras Veingertneris.
Nuo trofėjų iki meno
Parodos ekspozicija neapsiribos vien trofėjais. Lankytojai turės galimybę susipažinti su medžioklės tematika mene.
Bus pristatomi Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Vytauto Kucevičiaus asmeninės kolekcijos paveikslai, taip pat kita išskirtinė ekspozicijos dalis – Dano Zymono „Castaway Skull“ autoriniai graviruoto kaulo kūriniai. Šie darbai parodys, kaip natūrali medžiaga gali tapti meninės išraiškos objektu, o tradicinės medžioklės temos – šiuolaikinio meno dalimi.
„Norime parodyti, kad medžioklės kultūra nėra vien apie patį medžioklės procesą. Joje yra daug istorijos, amatų, meno, gamtos pažinimo ir tradicijų. Todėl sąmoningai pasirinkome skirtingas parodos dalis, kad kiekvienas lankytojas rastų tai, kas jam įdomu“, – pasakoja Edgaras Veingertneris.
Edukacija – ir jaunimui
Svarbi renginio dalis bus skirta edukacijai. Jaunimas bus kviečiamas daugiau sužinoti apie Lietuvos laukinius gyvūnus, jų biologiją, trofėjų susidarymą ir žmogaus santykį su gamta.
Lankytojai taip pat galės dalyvauti paskaitoje apie atrankinės medžioklės principus. Bus kalbama apie tai, kokiais kriterijais remiantis vertinami gyvūnai, kokią reikšmę turi populiacijų struktūra ir kodėl medžioklėje svarbios žinios apie laukinės faunos biologiją.
Dar viena programos dalis – pamoka apie elnių kvietimą rujos metu. Jos metu bus galima išgirsti ir praktiškai susipažinti su elnių skleidžiamais garsais bei jų reikšme gyvūnų elgsenai.
„Edukacija mums labai svarbi. Norime kalbėtis ne tik su tais, kurie jau yra medžiotojai, bet ir su tais, kurie nori suprasti. Ypač svarbu sudominti jaunąją kartą gamta ir parodyti, kiek daug galima išmokti stebint gyvūnus bei jų aplinką,“ – teigia E.Veingertneris.
Kviečia susitikti
Spalio 16 d. 17 val. parodos lankytojų taip pat lauks papildoma programa – medžiotojiška sriuba, paskaita apie atrankinę medžioklę, elnių kvietimo rujos metu demonstracija bei susipažinimas su šiuolaikinėmis medžioklės technologijomis.
Organizatoriai tikisi, kad paroda taps ne tik medžiotojų bendruomenės renginiu, bet ir atvira erdve ir svečiams, ir Prienų krašto žmonėms.
Organizatoriai siekia, kad žmonės, atėjęs į parodą, išeitų ne tik pamatę gražius trofėjus, bet ir sužinoję kažką naujo. Anot jų, jei paroda paskatins žmogų labiau domėtis gamta, gyvūnais ar tradicijomis – vadinasi, tikslas bus pasiektas.
Prienų rajono ir Dzūkijos regiono medžioklės trofėjų paroda Prienų kultūros ir laisvalaikio centre bus atidaryta spalio 9 d. 17 val. ir veiks iki lapkričio 1 d.
Visi besidomintieji gamta, gyvūnija, menu, krašto tradicijomis ir medžioklės kultūra kviečiami apsilankyti ir į šį renginį pažvelgti kaip į galimybę pažinti, suprasti ir atrasti.