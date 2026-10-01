Pristatytas naujas petankės aikštynas

1 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 18 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadione buvo pristatytas petankės aikštynas ir petankės žaidimas.
Pristatyme dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Jūratė Zailskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovai, krašto petankės bendruomenės nariai, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojai, Birštono gimnazijos ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai.
Džiugu, jog susirinkusieji aktyviai dalyvavo užsiėmime ir vieningai tvirtino, jog petankė yra įtraukiantis ir įdomus žaidimas.
Tikimės, kad naujasis petankės aikštynas taps dar viena smagia vieta aktyviai leisti laiką, suburti bendruomenę ir atrasti šį žaidimą iš naujo!
Parengta pagal Lietuvos petankės asociacijos informaciją

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