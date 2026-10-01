Jaukus susitikimas su Loreta Šileikyte-Zabalujeva Naujosios Ūtos bibliotekoje

Rugsėjo 18-ąją Naujosios Ūtos bibliotekoje vyko jaukus ir prasmingas susitikimas su rašytoja, poete ir barde Loreta Šileikyte-Zabalujeva.
Susitikimo metu autorė pristatė savo naujausią knygą „Paskutinė išlikusi knyga“, pasakojo apie jos atsiradimą, kūrybos kelią, savo knygas, poeziją ir muziką. Kalbėjomės apie knygų ir skaitymo reikšmę, atmintį, žinių išsaugojimą bei tai, ką norėtume perduoti ateities kartoms.
Nuoširdus pokalbis su autore leido pažinti ne tik jos naujausią kūrinį, bet ir pačią kūrėją – jos mintis, įkvėpimą ir meilę žodžiui bei muzikai. Susitikimą gražiai papildė Loretos atliekamos dainos, suteikusios vakarui dar daugiau jaukumo.
Nuoširdžiai dėkojame Loretai Šileikytei-Zabalujevai už šiltą bendravimą, atvirą pokalbį, pasidalintas mintis ir nuostabią muzikinę akimirką.
Taip pat nuoširdžiai dėkojame Naujosios Ūtos bendruomenės moterims už pagalbą ir prisidėjimą prie renginio jaukumo bei Naujosios Ūtos seniūnui A. Aliukevičiui už pagalbą organizuojant susitikimą.
Ačiū visiems, kurie atėjote, klausėtės, bendravote ir savo buvimu kūrėte šį gražų vakarą.
Tegul knygos ir susitikimai su jų kūrėjais dar ne kartą suburia mus Naujosios Ūtos bibliotekoje.
Sonata Milušauskienė
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