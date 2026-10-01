Išsaugokim rudens begarsę tylumą…

1 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriuje paminėta svarbi istorijos data – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Integruotoje pamokoje dalyvavo vicemeras Deividas Dargužis, vicemerė Laimutė Jančiukienė, Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, du svečiai iš Belgijos, vasarą gyvenantys Balbieriškyje, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro dainininkai.
Mokytojas Vitas Rymantas Sidaravičius supažindino mokinius su Balbieriškio istorijos puslapiais, pasakojančiais apie prieškarinio miestelio vystymąsi, pagrįstą puikia geografine padėtimi, apie to meto žmonių viltis puoselėti savo namus, parodė dar nedemonstruotų nuotraukų. Jis papasakojo apie iki šiol tebestovinčius namus, dar menančius mūsų piliečius, kuriems likimas pagailėjo globos karo metu.
Vicemeras Deividas Dargužis padėkojo už jautrią istorijos pamoką, už veikiantį Tolerancijos centrą, svečiai iš Belgijos išsakė padėką už galimybę pirmą kartą dalyvauti tokiame renginyje.
Rudens naktis sustojo, liko tik suakmenėjusi, sustingusi praeitis.
Kaip tai galėjo atsitikti?
Parengta pagal Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriaus mokytojos Irenos Liutkevičienės informaciją

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