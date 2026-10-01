Išsaugokim rudens begarsę tylumą…

Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriuje paminėta svarbi istorijos data – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Integruotoje pamokoje dalyvavo vicemeras Deividas Dargužis, vicemerė Laimutė Jančiukienė, Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, du svečiai iš Belgijos, vasarą gyvenantys Balbieriškyje, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro dainininkai.
Mokytojas Vitas Rymantas Sidaravičius supažindino mokinius su Balbieriškio istorijos puslapiais, pasakojančiais apie prieškarinio miestelio vystymąsi, pagrįstą puikia geografine padėtimi, apie to meto žmonių viltis puoselėti savo namus, parodė dar nedemonstruotų nuotraukų. Jis papasakojo apie iki šiol tebestovinčius namus, dar menančius mūsų piliečius, kuriems likimas pagailėjo globos karo metu.
Vicemeras Deividas Dargužis padėkojo už jautrią istorijos pamoką, už veikiantį Tolerancijos centrą, svečiai iš Belgijos išsakė padėką už galimybę pirmą kartą dalyvauti tokiame renginyje.
Rudens naktis sustojo, liko tik suakmenėjusi, sustingusi praeitis.
Kaip tai galėjo atsitikti?
Parengta pagal Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriaus mokytojos Irenos Liutkevičienės informaciją
-
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-