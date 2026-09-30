Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka Kauno knygų mugėje atvėrė Poeto atminimo ir kultūros kelio puslapius

30 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2026 m. rugsėjo 18–20 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka dalyvavo Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusioje Kauno knygų mugėje. Šventinio šurmulio sūkuryje biblioteka mugės lankytojams pristatė du svarbius ir prasmingus projektus – parodą „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“ ir sertifikuotą Regioninį Justino Marcinkevičiaus kultūros kelią.
Paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“ kvietė iš arčiau pažinti iškilaus tautos poeto ir kraštiečio asmenybę bei jo gyvenimo kelią. Dešimtyje parodos stendų eksponuojama išsami dokumentinė ir archyvinė medžiaga: nuotraukos iš poeto šeimos archyvo, amžininkų ir literatūrologų mintys, kūrybos ištraukos. Ekspozicija nuosekliai pasakoja apie Justino Marcinkevičiaus tėviškę Važatkiemyje, mokslo metus Alksniakiemyje ir Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, studijas Vilniaus universitete, taip pat apie jo kūrybinį kelią, lietuvybės puoselėjimą, indėlį siekiant Lietuvos nepriklausomybės, bei Poeto atminimo įamžinimą Prienų krašte.
Mugės svečiams taip pat buvo pristatytas sertifikuotas Regioninis Justino Marcinkevičiaus kultūros kelias – unikalus tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas. Tai vienintelis toks kultūros kelias Lietuvoje, kurio kiekvienas lankomas taškas prabyla paties Poeto žodžiais: eilėraščiais, publicistika ir kalbomis, lydėjusiomis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą bei tautos dvasinius virsmus.
Tris dienas trukęs dalyvavimas knygų mugėje suteikė puikią galimybę atskleisti Prienų krašto kultūrinį identitetą, pasidalinti prasmingais darbais bei pakviesti knygos mylėtojus keliauti Justino Marcinkevičiaus kūrybos ir atminties keliais.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

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